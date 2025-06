Plebiscito per D’Angelo. I tifosi invocano il mister: "Deve restare a Spezia»

"Ci auguriamo tutti che mister D’Angelo resti alla guida dello Spezia per puntare alla Serie A". È quasi plebiscitaria la speranza dei tifosi bianchi di riavere il tecnico abruzzese sulla panchina dello Spezia: "È il nostro condottiero. Con la conferma dei giocatori più importanti, tutti insieme, dobbiamo ritentare la scalata". Tiziano Isolani non ha dubbi riguardo la conferma di D’Angelo sulla panchina dello Spezia: "Vorrei che mister D’Angelo restasse qui perché per i nostri colori ha fatto tanto: ci ha presi ormai in Serie C e portati a pochi metri dalla Serie A. Il tutto senza spese assurde, anzi. Sarebbe importante confermare il più possibile il gruppo della stagione appena conclusa, in primis Hristov, Wisniewski, Elia, Salvatore Esposito. Inoltre la spezzinità di Vignali e Cassata è un valore aggiunto. L’obiettivo? Riprovarci. Stavolta con più consapevolezza rispetto allo scorso campionato". E’ dello stesso avviso Carlo Chiocca: "Vorrei la conferma di D’Angelo perché conosce l’ambiente e sa ciò di cui necessita la squadra per un progetto vincente. Ripartirei, poi, da Hristov, Nagy, Soleri, Di Serio, Bandinelli, Elia, Aurelio, Vignali, Cassata, questi ultimi due spezzini veri. La società dovrà rinforzare la squadra in porta, in difesa e in attacco, perché non ci si potrà nascondere, lo Spezia dovrà lottare per la Serie A. Vedremo se questa società si attrezzerà per tornare dove Spezia merita". Gli fa eco Moreno Antognetti: "È ancora dura per me parlare dello Spezia, però si deve andare avanti e si dovrebbe provare a farlo con mister D’Angelo alla guida. Riaprire un ciclo non è mai facile, ma l’Omone è quello che più di tutti lo può fare. Sarà, poi, fondamentale confermare i giocatori cardine della squadra, ovvero i due portieri Sarr e Chichizola, il nostro capitano Hristov, Mateju, Elia, Aurelio, Soleri, Lapadula, Nagy e Di Serio per costruire una squadra forte e provare a risalire subito. Con noi tifosi al fianco, come 12° uomo in campo, nulla è impossibile. A completamento, mi piacerebbe venisse a giocare nello Spezia un giovane super-promettente qual è Mattia Mannini della Roma, che ha già militato nelle giovanili aquilotte". Pensieri cui si allinea Matteo Stefanini: "Sarei felicissimo se mister D’Angelo restasse alla guida dello Spezia, anche se comprendo che una delusione come quella dello scorso primo giugno possa portare a valutazioni differenti. A volte è meglio separarsi prima, nella consapevolezza di aver dato tutto. L’organico dello Spezia 2025-26 dovrà essere costruito in simbiosi con l’allenatore, che sarà decisivo per il sistema di gioco e gli interpreti. Ovviamente ripartirei dai capisaldi della difesa, ovvero Hristov e Wisniewski e dagli esterni Elia e Aurelio. I proventi che, molto probabilmente, arriveranno dalla cessione di Salvatore Esposito, sarebbe fondamentale fossero investiti per ingaggiare giocatori importanti, concentrandosi soprattutto su un attaccante da 15-20 gol. Il campionato andrà approcciato allo stesso modo di quello passato, senza porsi obiettivi fissi, sapendo comunque di avere le potenzialità per lottare ad alti livelli".

Ma c’è anche chi ha un parere ben diverso, per non dire opposto, riguardo il futuro di D’Angelo sulla panchina dello Spezia. Stefano Bonomi inaffu pensa che "sia finito un ciclo, soprattutto per le motivazioni che il gruppo dovrebbe ritrovare. Sono stati due anni intensi che ci hanno regalato emozioni a non finire, grazie anche a mister D’Angelo, un vero condottiero che ha saputo plasmare una squadra stupenda. Penso, però, che il prossimo anno si dovrà cambiare allenatore e gran parte della rosa, magari affidandosi ancora agli spezzini Cassata e Vignali, tenendo Hristov, Reca e Elia, dando più spazio ai giovani Candelari e Mascardi. Mi piacerebbe restasse anche Duccio Degli Innocenti. L’ambizione di tutti è avere uno Spezia lanciato verso un campionato di vertice, anche se non sarà facile visto che, con le retrocesse, ci saranno squadre come Bari e Palermo che punteranno alla A".