Prelazione biglietti per Spezia-Catanzaro: dettagli e modalità di acquisto

Al via oggi alle 16 (e fino alle 23:59 di mercoledì 21 maggio) la prelazione per l’acquisto dei biglietti per la gara di semifinale playoff Spezia-Catanzaro, in programma al Picco domenica alle 19.30. Questa fase sarà dedicata solo chi ha l’abbonamento o e ai sottoscrittori del miniabbonamento per 7 gare. La seconda fase di vendita inizierà giovedì 22 maggio alle 12 con le modalità che verranno rese note a seguito della riunione del Gos (Gruppo Operativo Sicurezza), che deciderà anche in merito alle modalità di vendita relative al settore ospiti. I biglietti non saranno smaterializzati sulla tessera Eagle Card, che non sarà valida né per il controllo al prefiltraggio né per l’accesso ai tornelli. Sarà necessario presentare il biglietto cartaceo o digitale per accedere allo stadio. Prevendita nei punti Vivaticket e biglietteria dello Spezia Calcio (sotto il settore Distinti) da lunedì oggi a mercoledì dalle 16 alle 19 (necessario esibire la Eagle Card).

Playout. La Lega ha sospeso la disputa del playout Salernitana-Frosinone. La Procura Federale ha infatti fissato per il 22 maggio, come riportato dall’Ansa, un’udienza per il Brescia che rischierebbe una penalizzazione di 4 punti e retrocederebbe in C: in tal caso Frosinone salvo, Salernitana al playout contro la Sampdoria.