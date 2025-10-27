Prima categoria. Lavagna affonda Cadimare con i gol di Mosto. Marolacquasanta si impone sul Riomaior

La quinta giornata del girone D di prima categoria vede la conferma della capolista Lavagna che infila la quinta vittoria consecutiva battendo 2-0 il Cadimare al ‘Pieroni’ della Pieve. Reti di Mosto autore di una doppietta di cui il primo gol su rigore. Si mantiene sulla scia dei lavagnesi il Marolacquasanta che si impone per 1-0 al ‘Cimma’ di Pagliari con il Riomaior al termine di una partita equilibrata e combattuta. Decide al 62’ Fiorini. Sale al terzo posto il Lerici che vince anch’esso fuori casa per 1-0 al Tanca sulla Forza e Coraggio giunta alla quinta sconfitta consecutiva. Il gol lericino al 65’ è del bomber ed ex di turno Verona che trasforma un rigore. Graziotti che vanno vicini al gol al 10’ con Maresca che spreca a tu per tu col portiere e al 55’ con Pesare che chiama Calzetta alla grande parata. Il Casarza Ligure raggiunge al quarto posto l’Amegliese Iron Box battendola con un netto 3-0 nello scontro diretto. Casarzesi a segno al 31’ con Foppiano, al 60’ con Giacopello e al 66’ con Massaro. Uno spettacolare derby del Comune di Bolano ricco di gol e di colpi di scena si chiude con la vittoria per 3-2 del Ceparana all’Incerti con la Bolanese. Già al 1’ bolanesi in vantaggio con un bel pallonetto dell’ex Billi. All’8’ pareggia Cariati di testa. Al 21’ Valletta su rigore porta in vantaggio i ceparanesi. Un minuto dopo Davide Castellanotti sigla il 2-2 con un tiro dal limite. Nel finale all’80’ arriva il gol del 3-2 del team dell’ex aquilotto Marco Tarasconi con Terminello in mischia. Il Riccò Le Rondini vince la sua prima partita battendo per 2-1 in chiusura il Bru.Borg al ‘Cevasco’ di San Benedetto. Riccolesi in vantaggio al 3’ con Sebastiano Lorenzini su assist di Martinez. Al 76’ pareggia Favazza su rigore, fallo di Mecherini in area su Fagandini. Al 94’ il gol partita di Fiocchi con un tiro dalla distanza. Continuano a stupire i neopromossi del Calcio Popolare Spezia che battono per 2-1 al Tanca l’Atletico Casarza Ligure. Le reti spezzine sono all’87’ di Cesare Rossi e al 93’ di Celi che ribaltano negli ultimi minuti l’iniziale vantaggio casarzese al 22’ di Filipelli. Concludiamo con il derby di Sestri Levante che ha visto il successo esterno per 2-1 dello Sporting Aurora sul Segesta. Al ‘Sivori’ gli ospiti segnano con Strombolo e Sanguineti, mentre i locali soltanto con Carluccio.

P.G.