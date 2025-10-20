Prima categoria quarta giornata. Marolacquasanta pareggia e perde il primato. L’Amegliese vince e sale al secondo posto

Nella quarta giornata del girone D di prima categoria la capolista Lavagna si conferma in vetta infilando il quarto successo consecutivo battendo in rimonta 2-1 al ‘Riboli’ il Riccò Le Rondini, al quarto ko di fila, staccando di due punti il Marolacquasanta. Il quale perde il primato facendosi raggiungere sul 2-2 al Tanca dal Segesta dopo essere andato in vantaggio per 2-0 grazie ai gol al 2’ di Odone e al 4’ di Tattoli. Sestresi che accorciano le distanze al 40’ con Baroni e al 49’ siglano il 2-2 con Ravettino. Riccolesi che passano in vantaggio al 10’ con Maggiani. Lavagnesi che ribaltano il risultato con le reti al 18’ di Pizzoni e al 29’ di Binaj. Quarta sconfitta consecutiva per la Forza e Coraggio travolta 5-1 dal Bru.Borg al ‘Colombo’ di Beverino. Eppure erano i graziotti a passare in vantaggio al 10’ con Morettini. Team di Valter Lunghi che reagiva ribaltando il risultato con le segnature al 20’ di Fagandini, al 30’ e all’80’ con una doppietta di Gavini nel primo caso su rigore, al 60’ di Baccelli e al 75’ di Favazza. Prima vittoria del Ceparana per 3-1 con lo Sporting Aurora. Ceparanesi che si portano sul 3-0 grazie ad una doppietta al 20’ e al 40’ di Terminello e al 24’ con Cariati. Nel finale all’85’ i locali segnano il gol della bandiera con Bo. Vince in trasferta anche il Riomaior che si impone per 2-1 sul campo dell’Atletico Casarza Ligure. Riomaggioresi che trovano il gol della vittoria in chiusura al 91’ con Cattani dopo che al 55’ Rossi aveva pareggiato l’iniziale svantaggio al 49’ di Antognetti che siglava l’1-0 per i padroni di casa. L’Amegliese Iron Fox batte per 2-0 il Calcio Popolare Spezia alla Ferrara e raggiunge al secondo posto il Marola. Amegliesi in gol con Boccardi e Masini. Si chiude sull’1-1 il big-match della giornata del ‘Falconara’ tra Lerici e Casarza Ligure. Lericini in vantaggio al 23’ con Paterno. Ospiti che pareggiano all’87’ con Monticone quando i locali sono in dieci dal 68’ per l’espulsione di Palagi. Infine vittoria per 2-1 nei minuti di recupero del Cadimare al ‘Bertolotti’ con la Bolanese che era passata in vantaggio al 30’ con Colombo da distanza ravvicinata. Al 53’ il portiere di casa Biagioni para un rigore ad Antonio Naclerio. Al 97’ pareggia Gueye in mischia ed al 98’ Nicola Naclerio in contropiede sigla il 2-1 cadamoto.

P.G.