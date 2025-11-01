Prima e Seconda categoria. Bolanese, le dimissioni di Ravecca. Alla guida il duo Baiardi-Macchini

Saltano le prime panchine in Prima categoria. L’allenatore della Bolanese Luca Ravecca dopo la sconfitta nel derby con il Ceparana ha rassegnato le dimissioni. La società giallorossa sta cercando il sostituto e nel frattempo ha affidato provvisoriamente la guida tecnica ad un duo formato dal calciatore Giulio Baiardi, provvisto di patentino per allenare, e dal direttore sportivo Cristian Macchini. Cambia anche l’allenatore dell’Atletico Casarza Ligure, ultimo in classifica, che passa da Francesco D’Amelio ad Andrea Del Sante. Il nuovo mister dell’Atletico farà il suo esordio questo pomeriggio alle ore 15 a Casarza Ligure nella gara con il Ceparana valevole come anticipo della sesta giornata. L’arbitro designato è Masini di Genova. Ceparanesi che invece sono reduci da due vittorie di fila e cercheranno pertanto di infilare la terza. Anticipa anche il Riccò Le Rondini che alle ore 15 all’Andersen di Sestri Levante fa visita allo Sporting Aurora con arbitro Castellucci della Spezia. A tal proposito il presidente del Riccò, Carlo Paganini (nella foto) afferma: "Dopo la prima vittoria che abbiamo ottenuto domenica scorsa cerchiamo continuità di risultati ad incominciare dalla difficile trasferta che avremo in casa dello Sporting Aurora. I ragazzi stanno bene e sono caricati per il difficile confronto che andremo ad affrontare". Infine alle ore 15.30 al ‘Cimma’ di Pagliari vi sarà il terzo anticipo della giornata tra Riomaior e Segesta. L’arbitro è Lenzi della Spezia. Le partite rimanenti in tutto cinque si disputeranno domani, domenica. Sempre in prima categoria registriamo il disappunto della Forza Coraggio che tramite il direttore sportivo Manuel Arena protesta in quanto la Figc regionale ha respinto il suo ricorso inerente alla gara con l’Amegliese Iron Fox nella quale contestava la squalifica per 5 gare del calciatore Ibba affermando che era stato commesso un errore tecnico da parte dell’arbitro in quanto lo avrebbe espulso scambiandolo per un’altro. Vi saranno tre anticipi anche nella quarta giornata del girone F di seconda categoria con il seguente programma: Arcola Garibaldina-Albianese (Tanca 18.15 Della Monica della Spezia), Ceula-Castelnovese (Raso Scaramuccia Levanto 15.30 Venditti della Spezia) e Mamas Migliarinese-Romito Magra (Pieroni Pieve 15 Ravenna di Chiavari).

Paolo Gaeta