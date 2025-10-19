Prima e Seconda categoria. I match previsti oggi. Lerici sfida il Casarza. Al Tanca Rebocco-Colli

Queste le sfide di Prima categoria: Amegliese Iron Fox-Calcio Popolare Spezia (La Ferrara 10.30, Salvetti della Spezia), Bolanese-Cadimare (Bertolotti 15, Selmi di Chiavari), Lavagna-Riccò Le Rondini (Riboli 15, Cannella di Genova), Lerici-Casarza Ligure (Falconara 15, Carrea di Genova), Marolacquasanta-Segesta (Tanca 11, Castellucci della Spezia). La più interessante è senz’altro quella tra lericini e casarzesi che sono due delle squadre favorite alla vittoria finale. Da seguire anche l’incontro tra amegliesi e spezzini. In seconda categoria girone F siamo invece alla seconda giornata e dopo i due anticipi di ieri il programma odierno prevede: Castelnovese-Polisportiva Monterosso (Castelnuovo Magra 10.30, Longo della Spezia), Madonnetta-San Lazzaro Lunense (Camaiora 15, Di Brango della Spezia), Rebocco-Colli (Tanca 17.30, Della Monica della Spezia), Vezzano-Mamas Migliarinese (Bottagna 10.30, Morlacchi della Spezia). Occhi puntati al Tanca per il match tra rebocchesi e castelnovesi.

P.G.