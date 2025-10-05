PRIMAVERA. Aquilotti beffati dal Bari nel finale al ’Ferdeghini’
SPEZIA 0 BARI 2 SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti (83’ Vicari), Vannucci, Martinelli, Schembre, Cassano (76’ Amato), Marchini, Conte (76’ Camara), Lontani (61’...
SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti (83’ Vicari), Vannucci, Martinelli, Schembre, Cassano (76’ Amato), Marchini, Conte (76’ Camara), Lontani (61’ Felici), Ferrazza (61’ Del Sante). (A disp. Tortorella, Fantinati, Vignali, Bruni, Rapallini, Felici, Da Veiga, Climi). All. Terzi.
BARI: Sanrocco, Sassarini, Carrieri, Polito (86’ Georgiewski), Mavraj, Soldani, Spadavecchia, Stoyanov (72’ Campagna), Italia (51’ Martire), Caputi, Keita (51’ Sidibe). (A disp. Mezzapesa, Semeraro, Dimonte, Emiliano, Le Grottaglie, Vizziello, Mundo). All. Anaclerio.
Arbitro: Ravara di Valdarno (Barretta e Gallà di Pistoia).
Reti: 83’ Spadavecchia, 94’ Campagna.
LA SPEZIA – Mastica amaro la Primavera aquilotta, battuta 2-0 dal Bari sul terreno amico del centro sportivo ‘Ferdeghini’. Fatali, ai bianchi allenati da mister Claudio Terzi, i minuti finali del match. Quando il match sembra incanalato sul pareggio, negli ultimi minuti arrivano le reti di Spadavecchia all’83’ e Campagna al 94’, che regalano i tre punti ai pugliesi.
F.B.
