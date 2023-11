PRIMAVERA. Aquilotti beffati dal Benevento Benevento e Spezia si sfidano in una partita ricca di emozioni. Di Giorgio porta in vantaggio lo Spezia, ma Rossi pareggia subito. Lachowicz riporta in vantaggio i bianchi, ma Sorrentino segna due gol nel finale, regalando la vittoria al Benevento.