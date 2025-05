PRIMAVERA. Aquilotti impegnati nel derby di Pisa. Playoff irraggiungibili

Penultima giornata di campionato per lo Spezia Primavera di mister Claudio Terzi, impegnato oggi pomeriggio nel derby contro il Pisa. Si giocherà alle ore 15 allo stadio ’Pagni’ di Peccioli. I giovani aquilotti, a quota 34 punti, ormai fuori dai giochi per accedere ai playoff, affronteranno il match odierno con lo spirito di onorare al massimo la maglia bianca in un derby che, anche a livello giovanile, è sempre molto sentito. I toscani, a quota 42 punti, sono in piena lotta per conquistare la quinta posizione, che consentirebbe loro di disputare gli spareggi promozione. A contendere l’ambito piazzamento vi sono il Pescara (41), il Benevento (40) e il Palermo (39). Bianchi che saranno, quindi, arbitri in chiave play-off in questo rush finale della regular season. Ad arbitrare il match odierno, l’Aia ha designato Francesco Saffioti di Como, assistenti Simone Iuliano di Siena e Leonardo Valenti di Roma. Le altre partite della giornata: Ascoli-Pescara, Avellino-Perugia, Benevento-Napoli, Crotone-Monopoli, Palermo-Bari, Salernitana-Cosenza, Ternana-Frosinone

Fabio Bernardini