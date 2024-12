PRIMAVERA. Brutta sconfitta contro il Pisa

SPEZIA

0

PISA

2

SPEZIA: Mosti, Nicolai, Baldetti (75’ Insignito), Garzia, Martinelli, Bertoncini, Tognoni (86’ Vannucci), Djankpata, Fontanarosa (66’ Piras), Ferrazza (66’ Franchetti Rosada), Di Giorgio (75’ Brio). All. Terzi. A disposizione: Leonardo, Fantinati, Kalushi, Lorenzelli, Marchini, Viola, Vicari.

PISA: Giuliani, Pucci, Bacciardi (70’ Rossi) Frosali, Casarosa, Cannarsa, Raychev (94’ Lanza), Bettazzi (77’ Lovo), Tosi (94’ Buffon), Bocs (77’ Bassanini), Vivace. All. Innocenti. A disposizione: Luppichini, Guizzo, Arnesi, Cenerini, Capitanini, Novak.

Arbitro: D’Eusanio della sezione di Faenza

Marcatori: 47’ Bocs, 65’ Tosi (rig.)

LA SPEZIA - Brutta sconfitta casalinga per lo Spezia Primavera di Claudio Terzi nel derby contro il Pisa. Ormai il terreno di gioco del ‘Ferdeghini’ sta diventando un tabù per i bianchi: dopo la vittoria per 2 a 1 contro il Napoli del 21 settembre scorso, sono arrivate tre sconfitte contro il Benevento, il Cosenza, il Pisa e un pareggio contro il Palermo. Nel corso del primo tempo i bianchi hanno creato diverse opportunità per andare in gol, ma è mancato lo spunto vincente. La doccia fredda arriva al 47’: Bocs, con un pregevole tiro mancino dalla distanza, supera Mosti. Al 64’ gli Aquilotti vanno in gol con Bertoncini, abile a ribattere in rete una corta respinta di Giuliani sulla punizione di Ferrazza, ma l’arbitro annulla per fuorigioco tra le proteste. Dopo un minuto il Pisa raddoppia, su rigore, con Tosi, con l’arbitro che espelle anche Martinelli. A nulla valgono gli assalti finali dei ragazzi in maglia bianca. Lo Spezia, a seguito di questa sconfitta, resta a quota quota 17 punti insieme all’Ascoli e si vede raggiungere dal Pisa: tre squadre appaiate per l’ultimo posto disponibile nei play-off. A guidare la graduatoria vi è sempre il Frosinone con 28 punti, seguito dal Napoli a 27, Benevento e Palermo a 19. Fabio Bernardini