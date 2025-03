PRIMAVERA. Cassano firma il pari dopo il gol-choc del Benevento

Benevento 1 Spezia 1

BENEVENTO: Giangregorio, Fastiggi, Ciurleo, Avolio, Masi, Marrone (33’st Mirashi), Sasso (20’st Politi), Borrelli (33’st Rucci), Sessa (37’st Miranda), Francescotti, Balzano. (A disp. D’Alessio, Pellegrino, Festino). All. Iezzo.

SPEZIA: Tortorella, Fantinati (22’st Cassano), Piras, Felici, Martinelli, Bertoncini, Del Sante (38’st Arrighi), Lorenzelli, Fontanarosa (41’st Vicari), Franchetti Rosada, Nicolai. (A disp. Marchetto, Altemura, Rapallini, Schembre, Sartori, Amato). All. Terzi.

Arbitro: Leone di Avezzano (Zezza di Ostia Lido e Starnini di Viterbo).

Reti: 1’pt Avolio, 27’st Cassano.

Note: ammoniti: Masi, Fantinati; angoli: 7-5.

BENEVENTO – La Primavera dello Spezia torna solo con un punto dalla trasferta di Benevento, secondo pareggio consecutivo dopo quello di sette giorni prima a Cosenza. Agli aquilotti sarebbe invece servita una vittoria per avvicinare gli stessi sanniti in classifica, riducendo lo svantaggio di 6 punti dal quinto posto che dà accesso ai playoff. Pronti-via e lo Spezia va subito sotto: dopo soli 15 secondi di gioco Avolio approfitta di una leggerezza della difesa e porta in vantaggio i padroni di casa. Non tarda però ad arrivare la reazione dello Spezia: un colpo di testa di Nicolai impegna il portiere di casa, poi un tiro di Fontanarosa finisce di pooco fuori. Nella ripresa il team di Terzi aumenta i giri e arriva al meritato pareggio confezionato da due aquilotti classe 2008: Cassano finalizza su preciso assist di Del Sante. Nel finale è poi Arrighi a sfiorare il gol di una vittoria che lo Spezia avrebbe sicuramente meritato.

Risultati: Avellino-Pescara 0-0, Bari-Salernitana 1-0, Frosinone-Napoli 3-1, Monopoli-Ascoli 1-4, Palermo-Crotone 5-2, Pisa-Perugia 3-1, Ternana-Cosenza 2-0.

Classifica: Frosinone 49, Napoli 43, Ascoli 42, Ternana 41, Benevento 36, Palermo 32, Pisa e Spezia 30, Cosenza 29, Pescara 29, Crotone e Salernitana 24, Avellino 23, Perugia 21, Bari 19, Monopoli 17.

Prossimo turno: Spezia-Monopoli, Salernitana-Pisa, Ascoli-Palermo, Avellino-Benevento, Cosenza-Napoli, Crotone-Frosinone, Perugia-Ternana, Pescara-Bari.