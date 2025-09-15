PRIMAVERA. Esordio sfortunato contro il Pisa. Conte non basta
SPEZIA: Guidi, Niccolai, Fantinati (59’ Cassano), Lorenzelli, Martinelli, Banti (83’ Vignali), Insignito, Marchini (83’ Vannucci), Conte, Lontani (78’ Del Sante), Ferrazza (78’ Amato). (A disp. Altemura, Baldetti, Schembre, Bruni, Rapalini, Vicari, Climi). All. Claudio Terzi.
PISA: Vukovic, Bendinelli (83’ Lenzoni), Bacciardi (64’ Mazzantini), Malfatti, Mbambi, Casarosa, Vivace (83’ Ribechini), Battistella, Tosi, Bettazzi (64’ Cenerini), Buffon. (A disp. Luppichini, Raigi, Checcacci, Landucci, Menicucci, Tuon, Barsacchi, Novak).
Arbitro: Isoardi di Cuneo.
Reti: 11’ Mbambi, 24’ Conte, 26’ Bacciardi.
LA SPEZIA – Esordio in campionato sfortunato per la Primavera aquilotta, sconfitta immeritatamente a domicilio nel derby con il Pisa. I toscani passano in vantaggio all’11’ grazie a una rete di Mbambi. Ci pensa il talentuoso bomber Conte a riequilibrare le sorti dell’incontro, al 24’, con un gran tiro che non dà scampo al portiere nerazzurro Vukovic. Passano, però, solo due minuti e il Pisa si riporta in vantaggio con una rete messa a segno Bacciardi. Inutile il forcing dei bianchi che non riescono ad acciuffare il pareggio, la difesa del Pisa riesce a chiudere tutti i varchi.
Fabio Bernardini
