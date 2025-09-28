Acquista il giornale
  4. PRIMAVERA. Gli Aquilotti piegano la capolista e volano al terzo posto

di FABIO BERNARDINI
28 settembre 2025
La tifoseria bianconera sostiene lo Spezia con cori e bandiere

spezia

3

benevento

1

SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Vannucci (67’ Felici), Martinelli, Schembre, Insignito (84’ Nicolai), Marchini, Conte (78’ Camara), Lontani (67’ Cassano), Ferrazza (46’ Del Sante). (A disp. Altemura, Fantinati, Bruni, Vignali, Rapallini, Vicari, Climi, Amato). All. Terzi.

BENEVENTO: Suppa, Kwete, Manuzzi, Del Gaudio, Formicola, Squillante, Battista (71’ Cerbone), Scalici, Soprano, Giugliano, Grilli (71’ Milucci). (A disp. Mandato, Catiello, Nonga, Cerulo, D’Ambrosio, Ruggeri, Palmieri, Miranda, Paudice, Scarpitella, Cerbone, Milucci). All. Flores.

Arbitro: Previdi di Modena

Reti: 3’ Marchini, 5’ Lontani, 27’ Giugliano, 69’ Insignito.

LA SPEZIA – La Primavera aquilotta batte per 3-1 la capolista Benevento al ‘Ferdeghini’ e si porta nei piani alti della classifica. Partono forte i bianchi che si portano in vantaggio, dopo soli tre minuti, con Marchini su perfetto suggerimento di Insignito. Passano solo due minuti e Lontani, a tu per tu con Suppa, lo supera per il due a zero. Al 27’ gli ospiti riducono le distanze con Giugliano, ma al 69’ Insignito, tra i migliori in campo, chiude i giochi firmando il 3-1.

Fabio Bernardini

© Riproduzione riservata

