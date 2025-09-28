PRIMAVERA. Gli Aquilotti piegano la capolista e volano al terzo posto
SPEZIA: Guidi, Nicolai, Banti, Vannucci (67’ Felici), Martinelli, Schembre, Insignito (84’ Nicolai), Marchini, Conte (78’ Camara), Lontani (67’ Cassano), Ferrazza (46’ Del Sante). (A disp. Altemura, Fantinati, Bruni, Vignali, Rapallini, Vicari, Climi, Amato). All. Terzi.
BENEVENTO: Suppa, Kwete, Manuzzi, Del Gaudio, Formicola, Squillante, Battista (71’ Cerbone), Scalici, Soprano, Giugliano, Grilli (71’ Milucci). (A disp. Mandato, Catiello, Nonga, Cerulo, D’Ambrosio, Ruggeri, Palmieri, Miranda, Paudice, Scarpitella, Cerbone, Milucci). All. Flores.
Arbitro: Previdi di Modena
Reti: 3’ Marchini, 5’ Lontani, 27’ Giugliano, 69’ Insignito.
LA SPEZIA – La Primavera aquilotta batte per 3-1 la capolista Benevento al ‘Ferdeghini’ e si porta nei piani alti della classifica. Partono forte i bianchi che si portano in vantaggio, dopo soli tre minuti, con Marchini su perfetto suggerimento di Insignito. Passano solo due minuti e Lontani, a tu per tu con Suppa, lo supera per il due a zero. Al 27’ gli ospiti riducono le distanze con Giugliano, ma al 69’ Insignito, tra i migliori in campo, chiude i giochi firmando il 3-1.
Fabio Bernardini
