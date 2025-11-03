PRIMAVERA. Insignito e Conte firmano la vittoria sulla Salernitana

SALERNITANA 1 SPEZIA 2

SALERNITANA: Guacci, Verza, Russo (69’ Coppola), Mancini, Petrucci, Della Rocca, Marrazzo (85’ Milone), Belfiore, Barba (46’ Lombardi), Cosentino (69’ Leotta), Menduto (46’ Paolillo). (A disp. Forlenza, De Amicis, Farina, Fitto, Zinkowski, Marciano, Mazzoleni). All. De Amicis.

SPEZIA: Guidi, Nicolai, Baldetti (66’ Rapallini), Felici, Martinelli, Banti (46’ Piras), Insignito, Marchini, Conte, Del Sante (66’ Sartori), Cassano (83’ Camara). (A disp. Altemura, Doretti, Bruni, Schembre, Vanzuita Da Veiga, Vicari). All. Terzi.

Arbitro: Ercole di Latina.

Reti: 19’ Insignito, 35’ Conte.

SALERNO – Terza vittoria di fila, tra campionato e Coppa Italia, per la Primavera aquilotta. I bianchi battono a domicilio la Salernitana e si proiettano al secondo posto in classifica, a soli tre punti dal Pisa capolista. Aquilotti in vantaggio al 19’ grazie a un bel colpo di testa di Insignito sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Cassano. Al 35’ il raddoppio della formazione spezzina: Insignito serve in profondità Conte, che davanti al portiere firma il 2-0. Soddisfatto mister Claudio Terzi: "Complimenti ai ragazzi, è stata una settimana intensa, con tre partite in sette giorni e tre vittorie. Tre punti importanti".

Fabio Bernardini