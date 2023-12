Primavera. Lo Spezia rimontato tre volte dal Pescara

SPEZIA

3

PESCARA

3

SPEZIA: Plaia, Scartoni, Raineri (58’ Piccioli) Benvenuto, Ebano, Garzia, Pedicillo (58’ Fontanarosa), Loffredo (71’ Caddeo), Lari (71’ Lachowicz), Campana (81’ Tognoni), Di Giorgio. All. Vecchio.

PESCARA: Zandri, Braccia, Pesoli (79’ Aloisi), Diabate, Preta, Isufi, Gatto (58’ Ricciardi), Casciano, Zeppieri, Berardi (86’ Di Francesco), Palumbo (86’ Ndiaye). All. Stella.

Arbitro: Mazzoni (Giuggioli e Toce).

Marcatori: 5’ Lari, 18’ Pedicillo, 38’, 50’ e 58’ Zeppieri, 55’ Di Giorgio.

LA SPEZIA – La Primavera butta al vento la vittoria contro il Pescara, facendosi raggiungere per tre volte. Bianchi in vantaggio, al 5’, con Lari, abile a ribattere in rete di testa una corta respinta di Zandri. Al 18’ il raddoppio con un pregevole fendente da fuori di Pedicillo. Il Pescara riduce al 38’ con un contropiede vincente di Zeppieri. Il 2-2 al 50’ sempre con Zeppieri. Gli Aquilotti tornano in vantaggio al 55’ con un bel gol di Di Giorgio ma tre minuti dopo Zeppieri firma la tripletta e il pareggio.

Fabio Bernardini