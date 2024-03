Primavera. Portiere espulso, Spezia ko a Chiavari

ENTELLA

4

SPEZIA

2

ENTELLA: Mazzarri, Di Maro, Lagomarsino, Piredda (50’ Valori), Dolce, Bellotti, Hu Yiwang, Valera, Perrone, Tiana, Mattioli (72’ Petitti). All. Melucci.

SPEZIA: Mascardi, Manfrone (56’ Attuoni), Raineri (56’ Monteverde), Piazza (56’ Tognoni), Bertoncini, Loffredo, Campana, Piccioli (65’ Suatoni), Fontanarosa, Lachowicz (38’ Mosti), Di Giorgio. All. Vecchio.

ARBITRO: Vogliacco (assistenti Masciale e Fumarolo). Marcatori: 4’ e 64’ Perrone, 30’ Fontanarosa, 36’ Dolce, 50’ Mattioli, 86’ Di Giorgio (rig.).

Note: espulso al 38’ Mascardi.

CAPERANA – La Primavera aquilotta, in 10 per l’espulsione del portiere Mascardi, perde il derby contro l’Entella dell’ex aquilotto Massimo Melucci. La formazione di casa avanti al 4’ con Perrone, il pari delle Aquile di Fontanarosa. Al 36’ Dolce riporta in vantaggio la Virtus, che allunga con Mattioli e Perrone al 64’. Nel finale Di Giorgio fa il 4-2