Primavera, sfida senza gol condizionata dal forte vento. Lo Spezia conquista un buon pari a Palermo

Palermo

0

Spezia

0

PALERMO: Cutrona, Fontana, Bouah, Tagliarino (65’ Sciortino), Granicelli, Gallea, Bongiovanni, Fravola (56’ Vaiana), Bevilacqua, Kubi, Sessa (65’ Di Mitri). All. Tarantino.

SPEZIA: Mascardi, Manfrone (83’ Suatoni), Ebano, Scartoni, Benvenuto, Piccioli (83’ Tognoni), Campana (63’ Loffredo), Bordin (73’ Raineri), Fontanarosa, Lachowicz (63’ Vannucci), Di Giorgio. All. Vecchio.

Arbitro: Gangi (Palla e Scribani).

CARINI – Lo Spezia di Beppe Vecchio conquista un ottimo pareggio contro il Palermo in una gara al limite della praticabilità per il fortissimo vento. Primo tempo di marca rosanero con il portiere Mascardi, ancora convocato in Nazionale Under 18 al pari di Plaia (mercoledì il match, a Tirrenia, contro la Slovacchia, sarà presente il preparatore dei portieri Andrea Ceccotti), protagonista di parate superlative sui tiri di Bevilacqua e Kubi. Nella ripresa gli Aquilotti sfiorano il gol con Di Giorgio in contropiede, Fontanarosa (colpo di testa) e il neo entrato Raineri.

Fabio Bernardini