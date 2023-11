PRIMAVERA. Spezia torna alla vittoria, Ternana ko

spezia

2

TERNANA

0

SPEZIA: Plaia, Scartoni (83’ Attuoni), Raineri (72’ Monteverde), Benvenuto, Ebano, Garzia, Pedicillo (72’ Fontanarosa), Campana, Lari, Lachowicz (66’ Bordin), Di Giorgio (83’ Maurelli). (A disp: Mosti, Manfrone, Piazza, Bertoncini, Suatoni, Tognoni, Garibotto). All. Vecchio.

TERNANA: Matei, Ciucci, Di Loreto, Gatto (76’ Mellini), Bonugli, Girasole (46’ Manni), Monesi (55’ Principi), Ferrara, Bustos Cordoba, Loconte, Della Salandra. All. D’Urso.

Arbitro: Tona Mbei di Cuneo.

Reti: 56’ Di Giorgio, 68’ Raineri.

Note: espulsi 56’ Bustos Cordoba e 63’ Della Salandra.

LA SPEZIA – Lo Spezia Primavera di mister Vecchio torna al successo battendo la Ternana 2-0. Bianchi in vantaggio con di Giorgio al 56’, il raddoppio al 68’ con Raineri, autore di un eurogol. Gli ospoti finiscono in 9 per le espulsioni di Bustos e Della Salandra.

Fabio Bernardini