Progetto Golfo in affanno. Landini, primo ko esterno

Area Pro2020 74 Lerici 70 Parziali: 14-22 / 33-39 / 51-50

Area Pro Piossasco To: Viele 6, Catozzi 5, Donnini 5, Veneza 16, Pomposelli 1, Terzi 16, Beltramino, Brentin, Spada 10, Giovaninini 0, Ilgrande 6. All. Persico.

Gino Landini Lerici: Albanesi 7. Giachetti 9. Menicocci 8, Bicicchi 0. Russo 2, Tripodi 3, Maccari 15, Sacchelli 7, Putti 13, Ridolfi n.e. All.Corsolini.

Arbitri: Walid Akli di Torino e Tommaso Fratamico di Collegno.

CUMIANA - Prima sconfitta esterna della Gino Landini Lerici in Serie C maschile e più in generale nuovo weekend deficitario, per il Progetto Golfo e dintorni, all’indomani del fine settimana. A Cumiana la Landini maschile perde di 4 punti con l’Area Pro2020 Piossasco dopo un buon avvio, pagando alcune decisioni arbitrali e soprattutto il gran secondo tempo dei piemontesi, nonché magari la perdurante indisponibilità dell’americano Schnyders.

Gli altri risultati della 3^ giornata nel girone ligure-piemontese di Serie C: My Basket Genova-Campus Piemonte 77-67, Biella Next-Pallacanestro Vado 81-77, Aurora Chiavari-Cus Torino 66-76, Ciriè-College Novara 91-75, Lettera 22 Ivrea - 5 Pari Torino 62-68, Teen Torino-Arona Basket 51-73, Abet Bra-A. Savigliano 68-78 e Chieri-Teens Biella 68-70.

Classifica: Cus Torino, Teens Biella, Amatori Savigliano e Arona punti 6; Area Pro 2020 Cumiana Piossasco, My Basket Genova, Ciriè, Next Biella 4; Chieri, Teen Torino, P. Vado, Landini Lerici, 5 Pari Torino, Campus Piemonte, Abet Bra 2; Aurora Chiavari, College Novara, Lettera Ivrea 0.

Divisione Regionale 1Al Palabiagini lericino nel frattempo battuta, nel gruppo ligure di Divisione Regionale 1, la Golfo dei Poeti per 76-66 dall’ Ardita Juventus Genova. Coach Edoardo Soncini ha schierato Di Benedett0 C. 15, Russo 2, Giazzon 8, Pignoli 5, Cozma 11. Giacomazzi. Beghè 5, Di Benedetto M. 3, Frione 6, Nardi 11, n.e. Vignali. Gli altri risultati in questo 3° turno: Blue Sea Lavagna-Seagulls Academy Genova 88-73, Bvc San Remo-Next Step Rapallo 44-85, Cus Genova-Pro Recco 81-78, Juvenilia Varazze-Pgs Auxilium Ge 62-47, Pegli-Cogoleto Basket 85-72 e Tigullio S. Margherita Ligure-Riviera Imperia 104-69.

Classifica: Tigullio S. Margherita L., Juvenilia Varazze, Cus Genova punti 6; Next Step Rapallo, Ardita Juve Ge, Pegli, Pgs Auxilium Ge e Blue Sea Lavagna 4, Cogoleto e Riviera Impegna 2, Pro Recco, Golfo dei Poeti, Seagulls Academy Ge e Bvc S. Remo 0.

Femminile in Serie BInfine sconfitta pure, nel suo esordio interno in campionato, la Landini Femminile in Serie B per 62-38 dalla fortissima Le Mura Spring Lucca. Mister Andrea Cabani ha messo in campoTronfi 5, Demi R. 0, Leovino, Castorina 0, Cacopardo 6, Oueslati 2, Saloni 2, Candelori 8, De Sanctis 2, Demi G. 0, Gioan 13. Gli altri risultati della 2 giornata del raggruppamento tosco-ligure e umbro-marchigiano: Costone Siena-Basket Pontedera 72-48, Firenze Basketball-Prato 83-50, Golfo Piombino-Feba Civitanova 64-59, Nico Ponte Buggianese-Umbertide B 63-57, Pallacanestro Perugia-Pink Terni 66-69 e Valdarno-Pielle Livorno 40-53.

Conseguente classifica: Firenze Basketball, Costone Siena, Pielle Livorno e Golfo Piombino punti 4; Pink Terni, Feba Civitanova, Le Mura Spring Perugia, Nico P. Buggianese, Prato e Pallacanestro Perugia 2; Umbertide, Valdarno, Basket Pontedera e Landini 0.