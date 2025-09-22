Promozione I verdetti nei due derby. Si impongono il Beverino e il Follo

Gli unici successi nella seconda giornata del campionato di Promozione ligure girone B sono dell’Intercomunale Beverino nel derby con il Canaletto Sepor e del Follo contro la Santerenzina. Valanga di emozioni al "Rino Colombo" con i ragazzi di Camicioli che, dopo un primo tempo da dimenticare, rimettono in carreggiata una sfida che sembrava persa e superano 3-2 i cugini gialloblù. Dopo appena un minuto Cuccolo porta subito in vantaggio i canarini e all’8’ su cross di Ferri Paparcone di testa raddoppia. Al 24’ gli ospiti insistono con l’incornata di Paparcone che viene respinta da un difensore avversario sulla linea di porta. Nella ripresa i locali alzano il ritmo e cominciano la propria rimonta. Prima accorcia le distanze Benmoumen al 49’, poi pareggia in mischia Lunghi al 69’ e infine perfeziona il sorpasso il solito Benmoumen che al 73’ entra in area e trafigge Mazzini, firmando il gol decisivo che vale la prima vittoria stagionale.

Niente da fare per la Tarros Tarzanese che in trasferta contro la Calvarese subisce un netto 3-1. Dopo soli 5 minuti sugli sviluppi di un calcio d’angolo Owusu salta indisturbato e sigla l’1-0. Al 13’ cross di Tonazzini e palo pieno di Fabbiani a portiere battuto. Al 61’ dagli undici metri Sirj spiazza Cavazzoni. Al 67’ Calcagno a porta vuota cala il tris. All’85’ il gran tiro da 20 metri di Tonazzini s’infila alla destra di M’Rabt e rende un po’ meno pesante la sconfitta.

La capolista Angelo Baiardo ha la meglio sui locali del Levanto al termine di una gara sostanzialmente equilibrata. Tutto si decide nel finale. All’83’ Gatto apre le marcature con un eurogol imparabile dai 25 metri e al 90’ Di Pietro raddoppia, approfittando di un errore della retroguardia locale. Pesante sconfitta del Magra Azzurri che torna dalla trasferta contro il San Cipriano con un secco 5-3. Al 4’ Ranasinghe sblocca la gara e due minuti dopo Fall raddoppia. Al 45’ Basciano fa il 3-0. Nella ripresa Pellegri accorcia le distanze, ma immediatamente dopo il neoentrato Comotto mette il proprio sigillo sull’incontro. Al 71’ Basciano si rende ancora protagonista (5-1). Al 78’ prima Barabino dal dischetto e poi all’81’ Benabbi cambiano nuovamente il risultato, ma non evitano il ko.

L’altra capolista Sammargheritese liquida un Don Bosco Spezia Calcio che regge bene fino all’80’, creando anche diverse occasioni pericolose con Conte ed Agrifogli. Poi all’88’, dopo 5 minuti di pressing, su corner Vaccarezza trova la conclusione vincente. Al 93’ Battaglia trasforma il calcio di rigore del 2-0. Nell’occasione viene espulso Porqueddu.

Bene il Follo che con un secco 2-0 ha la meglio sulla Santerenzina. A regalare la vittoria ai locali ci pensano Di Vittorio, con unpreciso diagonale al 20’, e Micei al volo al 56’. Da registrare due ottime parate di Agolli che salva il risultato e la traversa colpita da Guzzoni.

Ilaria Gallione