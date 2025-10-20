Promozione sesto turno

Importante successo del Follo nel derby contro l’Intercomunale Beverino nel sesto turno del campionato di Promozione ligure girone B. A risolvere il match è Petriccioli che dopo un minuto riceve un cross dalla destra di Gabrielli, svetta in area e trafigge il portiere avversario. Una marcatura che decide una partita di grande intensità agonistica ma poco emozionante. Nell’altro derby della giornata si spartiscono la posta in palio il Levanto e la Tarros Sarzanese. Al 45’ Tonazzini serve Mannelli che sul secondo palo porta in vantaggio gli ospiti. Al 91’ Varsi finalizza al meglio un traversone sulla destra, stoppa la palla e in extremis acciuffa il pareggio.

Niente da fare per il Magra Azzurri che in esterna contro l’Angelo Baiardo rimedia una brutta sconfitta (5-1). I ragazzi di Barletti rispondono con Elhdiy all’autogol iniziale, ma poi subiscono la pressione avversaria che porta alle reti di Briozzo, di Di Pietro e alla doppietta di Gatto. Pareggio deludente per il Canaletto Sepor che torna dalla trasferta contro l’ultima della classe Caperanese con un amaro 2-2. La partenza dei gialloblù è fortissima e dopo soli due minuti, sulla pressione di Temani, Cuccolo recupera palla e sblocca il match. Al 50’ Cuccolo si procura un penalty che viene realizzato da Smecca. Nonostante l’inferiorità numerica, dopo l’espulsione di Casoni, i padroni di casa con Aiked al 56’ si portano sull’1-2. Al 61’ Mazzini intuisce la traiettoria sul calcio di rigore calciato da Motta. Al 69’ Fulgoni su punizione pareggia i conti.

Goleada della Calvarese che al Cimma rifila un secco 4-1 ai padroni di casa del Don Bosco Spezia. I locali partono forte, ma al 4’ la gran conclusione da fuori area di Porqueddu viene respinta con i pugni dal portiere avversario. Al 37’ si affacciano in avanti gli ospiti con Sani prima con un tiro da fuori alto sopra la traversa e poi con una grande conclusione dai 25 metri che si insacca all’incrocio dei pali. Al 45’ su una punizione laterale Siri, solo sul secondo palo, con la coscia raddoppia. Al terzo minuto di recupero Conte dal dischetto accorcia le distanze. Nella ripresa i genovesi arrotondano il risultato. La Santerenzina rimedia in esterna cinque schiaffi dal forte Vallescrivia. I ragazzi di Sabatini illudono con il momentaneo pareggio di Furio, ma non riescono ad evitare la pesante sconfitta.

Ilaria Gallione