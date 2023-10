Prossima partita. Tifoseria mobilitata per il match allo Zini

I tifosi bianchi si muoveranno in massa, domenica prossima, alla volta di Cremona. Un pullman è stato predisposto dal gruppo Belini frizzanti: prezzo 20 euro, prenotazioni all’Edicola Rossi o al circolo di Valdellora oppure telefonare a Gabriele (3403385453). Altri due pullman sono in allestimento ad opera del gruppo Bullone (prenotazioni al bar Smoke di viale Italia) e del club ‘Franco Cavatorti’ di Migliarina (adesioni al bar La Lory di via Buonviaggio oppure telefonare a Lorena al numero 3331979976 o a Michele al numero 3316816201). Anche i ragazzi della Curva Ferrovia si muoveranno a bordo di un torpedone. Sulla base della determina dell’Osservatorio, i residenti in provincia della Spezia potranno acquistare i tickets (prezzo 15 euro, sport.ticketone.it), solo se in possesso della Eagle Card.

Fabio Bernardini