PROSSIMO AVVERSARIO. L’Empoli presenta il nuovo arrivo Nasti. L’espulsione al Picco e i tre turni di stop

Dopo l’ultima seduta settimanale di allenamento di ieri mattina, il tecnico dell’Empoli Guido Pagliuca ha concesso due giorni liberi alla sua squadra, che inizierà martedì prossimo a preparare con più meticolosità la sfida allo Spezia in programma domenica alle 19.30 allo stadio ’Carlo Castellani-Computer Gross Arena’.

Gara in cui Marco Nasti sconterà l’ultima delle tre giornate di squalifica che si è portato in ‘dote’ dalla scorsa stagione, dopo l’espulsione nei secondi finali della finale playoff a Spezia giocata con la maglia della Cremonese. L’attaccante è stato presentato ufficialmente dal club azzurro.

"L’Empoli è una società forte che crede nei giovani ed io ho bisogno di rimettermi in gioco dopo un anno in cui non sono stato quello che pensavo. Penso di essere maturo sotto diversi aspetti e di conoscere la categoria abbastanza bene e nonostante tutto lo scorso è stato un anno di crescita come uomo. Adesso, però, penso solamente all’Empoli, vogliamo fare bene a tutti i costi. Un mese senza poter giocare è tantissimo, ho una voglia pazza, cercherò di mettere tutto me stesso a disposizione dei compagni e del mister. Venerdì scorso per esempio sarei voluto essere lì con i miei compagni per soffrire insieme a loro".