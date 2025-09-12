PROSSIMO MATCH. Ottocento tifosi domenica a Empoli. Partita la prevendita dei biglietti

Almeno 800 tifosi aquilotti saranno domenica al ‘Castellani’ di Empoli. Ieri mattina ha preso il via la prevendita dei biglietti della curva Sud che ha una capienza di 3100 posti: in poche ore staccati già 400 tagliandi. Solo i possessori di Eagle Card possono acquistare i biglietti, al prezzo di 15 euro, sul circuito Vivaticket, senza limitazioni di residenza, non oltre le 19 di domani. È proseguita, ieri pomeriggio, la preparazione dei bianchi a Follo, D’Angelo ha provato la formazione anti Empoli. In difesa, considerando l’assenza di Aurelio (tornerà contro la Juve Stabia), il tecnico potrebbe riproporre lo stesso schieramento visto col Catanzaro, quindi Mascardi in porta, Wisniewski, Hristov e Cistana centrali, sulle fasce da Candela a destra e Mateju a sinistra. Per il ruolo di quinto mancino si candida anche Beruatto, che però non ha i 90’ sulle gambe. Poco probabile l’esordio al centro sinistra di Jack, di rientro con Candelari dall’esperienza in Under 20. Al centro della mediana Esposito (nella foto), con Cassata in ballottaggio con Nagy e Kouda che dovrebbe tornare dal 1’, con Zurkowski pronto a subentrare. In attacco Artistico e Di Serio si giocheranno una maglia al fianco di Vlahovic. Indisponibili Vignali (squalificato), Aurelio e Bandinelli (infortunati), si va verso le convocazioni di Sarr e Lapadula. Ieri sera, infine, al ristorante Buranco di Monterosso, cena con gli sponsor, alla presenza dell’ad Andrea Gazzoli e del tecnico Luca D’Angelo.

Fabio Bernardini