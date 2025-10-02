Qualche ombra dietro al pareggio maturato l’altra sera allo stadio ’Mapei’. Sfuma ancora l’appuntamento con la vittoria. Aspettando il ritorno del miglior Esposito

Autostima cercasi. Vincere per ritrovarla o ritrovarla per vincere. Il discorso, all’indomani dell’ennesima mancata vittoria travestita da pareggio, è più che mai calzante. Tornare da Reggio Emilia con un solo punto e contro un’avversaria che, come diverse altre affrontate, non è apparso irresistibile, rode ancora di più. Un errore individuale ha compromesso l’intera gara? Sì, se lo Spezia non ha più il carattere e il furore agonistico che esplode dagli occhi. Concentrarsi sul fatto se Wisniewski fosse o meno in grado di recuperare (da quanto visto, no...) dopo l’ingenua defaillance di Hristov e che dunque il capitano fosse da espellere o meno, distoglie dal problema principale: la personalità dei ragazzi di D’Angelo. È vero, le fasce continuano a non essere sufficienti, soprattutto quella destra dove Candela è lontano dal garantire dribbling e dunque superiorità numerica spezzina in fase di attacco, però la speranza la dà almeno Aurelio, con qualche percussione degna di nota sulla mancina. L’ostinazione sui lanci lunghi alle punte, deriva probabilmente dal fatto che, a centrocampo, Esposito non riesca ad illuminare come ha sempre fatto. Sì, le contromisure ci sono sempre da parte degli avversari per controllarlo, ma per un calciatore della sua caratura, pare esserci qualcosa di più. Che sia motivazione, mancata intensità o altro, naturalmente non lo sappiamo. Vediamo la sua ‘maglietta sudata’ a fine gara, però non è il Salvatore a cui eravamo abituati. Lo vogliamo di nuovo con un bel meritato 7 in pagella. Così sarebbe il vero Salvatore Esposito.

C’entra anche, sicuramente, il mancato supporto degli interni, in particolare Nagy (a Reggio, subentrando, Cassata è invece andato un pochino meglio del solito), perché la fantasia di Kouda, al di là di qualche piccola pecca, pare un lampo nel buio. Il percorso attuale è chiaro: 6 partite, 3 punti frutto di 3 pareggi (poi ci sono altrettante sconfitte). Deludente per le aspettative, evidente nel suo iter. Il Palermo – contendente del prossimo turno di sabato – , primo vero scoglio importante, ancora imbattuto, 9 punti più avanti e scalato terzo dopo il pari interno con il Venezia, cercherà di vincere per ritornare in vetta. Evidenzierà maggiormente i difetti di questo Spezia o lo risveglierà dal torpore, dando una svolta a una stagione iniziata malamente?

Marco Magi