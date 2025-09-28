Rabbia e amarezza, D’Angelo non ci sta: "L’espulsione? Un grave errore, decisivo"

"Nemmeno i giocatori del Venezia stavano protestando". Riassume, così, Luca D’Angelo, lo stato d’animo in campo nel momento clou del match di tutti e 22. "Se avessi pagato 50 euro per vedere questa partita, sarei incavolato come una bestia". Insomma, il tecnico dello Spezia punta il dito sulla decisione dell’arbitro di espellere Vignali e non ci sta. "C’era prima un fallo netto su Soleri, ma non è stato fischiato e sull’intervento seguente la valutazione è stata quella di dare il rosso: chiaramente da quel momento si è complicato il tutto". Ma lo Spezia non si è voluto abbassare immediatamente. "Dopo essere rimasti in dieci, non ho tolto Soleri dal terreno di gioco perché era troppo presto, ci saremmo schiacciati e avevamo bisogno di centimetri e di non rinunciare del tutto alla possibilità di attaccare. Questo è stato il motivo per il quale non ho voluto cambiare subito dopo l’espulsione". Poi, la questione dei gol. "Nelle mischie non è davvero semplice, dovevamo stare più attenti, ma mi sento di dire che Mascardi non ha responsabilità; sul gol annullato non era uscito benissimo, ma bisogna migliorare tutti insieme, perché abbiamo una squadra di grande struttura che ha sempre fatto bene sotto questo aspetto".

Insomma, è amareggiato. "Fare un commento su questo tipo di partita è veramente complicato, penso che la dinamica dell’intervento dell’espulsione fosse chiara, il nostro giocatore fa una scivolata a metà campo, senza l’intenzione di fare male all’avversario. Penso che in questo tipo di situazioni serva vedere le dinamiche dell’azione e anche le reazioni, non va bene guardare solo i fermo immagine. Tutto ciò, ripeto, è testimoniato anche dal fatto che nessun giocatore in campo abbia protestato. In ogni caso io mi limito a commentare la prestazione dei miei ragazzi, quella dell’arbitro la lascio giudicare a chi di dovere". Il collega e amico Giovanni Stroppa è consapevole che "dopo l’espulsione sia nata un’altra partita". Però, non è riuscito subito a risolvere la situazione a suo favore. "Perché delle volte ci si fa male da soli e non è sempre semplice gestire l’uomo in più". È soddisfatto del ritorno al successo, però sa che la sua squadra è stata spesso non abbastanza lucida e cinica.

"Siamo stati un po’ frivoli, anche se il match l’abbiamo gestito nel modo giusto. Però, in alcune giocate e soluzioni, mi sarebbe piaciuto osservare maggiore praticità, altro che tunnel o giocate individuali". Da ex mister dello Spezia e vicino a D’Angelo, un commento di Stroppa anche sullo Spezia. "Non mi permetto di fare raffronti con la scorsa stagione; Luca, che è molto bravo, saprà dare delle risposte migliori delle mie. Sicuramente dipende sempre dal periodo in cui si affrontano le squadre. Comunque alla prima di campionato dello scorso anno, con la Cremonese, sembravamo allo sbando e poi siamo riusciti a salire in Serie A...". Marco Magi