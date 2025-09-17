Raccolti nella cena benefica organizzata dal gruppo Belini Frizzanti. Fondi per curare il piccolo Damiano

Tifosi aquilotti ancora una volta protagonisti sul fronte della solidarietà. Ben 150 i partecipanti alla cena benefica organizzata dal gruppo Belini Frizzanti, nell’area hospitality del ‘Picco’, per raccogliere fondi in aiuto della famiglia di Damiano, un bambino che abbisogna di cure costose. I supporter della Curva Ferrovia, Gruppo Bullone, gruppo Bireta, Fantele del Picco e, naturalmente, Belini Frizzanti, si sono ritrovati, martedì sera, nel cuore dello splendido stadio di viale Fieschi per una serata a tinte bianche, impreziosita dalla partecipazione dei giocatori dello Spezia Francesco Cassata e Gabriele Artistico, dall’ad Andrea Gazzoli e da Nicolò Peri. Raccolti ben 1500 euro, consegnati nelle mani dei familiari di Damiano, quest’ultimo emozionatissimo per la presenza dei suoi beniamini. La serata si è conclusa con il taglio della torta griffata Spezia e tanti abbracci tra tutti i presenti nel segno di una fratellanza concreta che ben si manifesta in questi bellissimi gesti di aiuto verso il prossimo.

Fabio Bernardini