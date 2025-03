Rainbow non si ferma. Passato l’esame Carasco

CARASCO 0 RAINBOW 3 (11-25 / 19-25 / 21-25)

CARASCO: Fortunato, Leverone, Malatesta G, Motto, Parma, Tirelli, Varesi. libero Demartini. All. Bertolotto

RAINBOW LA SPEZIA: Allegretto, Bado, Bencaster, Benettini, Bottaini, Deste, Vollonnino, libero Pilli. All. Saccomani

Arbitro: Forconi

CARASCO – Viaggia a punteggio pieno la formazione Rainbow La Spezia Volley che supera anche l’esame Carasco. Lo fa aggiudicandosi il confronto in tre set, i primi due chiusi con maggiore facilità rispetto al terzo che è stato un po’ più combattuto. Un successo che oltre a mettere in mostra la qualità del gruppo diretto da Saccomani consolida sempre più la vetta e che permette di staccare ulteriormente le inseguitrici. Questi i risultati del sedicesimo turno del campionato di volley serie D femminile: Cus-Cogovalle 3-1, Spazio Sport-Normac 0-3, Serteco-Paladonbosco 0-3, Santo Stefano Magra-Audax 3-0, Volleyscrivia-Colombiera 2-3. Per una classifica che vede al comando la compagine spezzina Rainbow con 48 punti, Colombiera 38, S. Stefano 37, Carasco 33, Normac 32, Volleyscrivia 31, Audax 19, Paladonbosco 17, Cus Ge 15, Serteco 14, C, Cogovalle 3, Spazio Sport 1.

Ilaria Gallione