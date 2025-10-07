Rainbow Volley corsara a Lavagna contro l’Admo. Un’ottima prestazione per Pilli e compagne

ADMO LAVAGNA1RAINBOW VOLLEY3(18-25 / 28-26 / 31-33 / 20-25)

ADMO LAVAGNA: Brigardello. Campodonico, Grosso, Lenzi, Malatto, Passarelli, Podestà, Testini, Trovini, Vanti, libero Pescio. All. Garibaldi

RAINBOW VOLLEY: Ambrosiani, Bado, Deste, Pagani, Perchiazzi, Venturini, Zonca, libero Pilli. All. Saccomani

LAVAGNA – Bel successo della Rainbow Volley La Spezia che in una trasferta tutt’altro che semplice è riuscita ad ottenere il massimo dei punti in palio. Contro un ostico Admo Lavagna, deciso a non mollare mai, nella seconda giornata di Coppa Liguria femminile girone D Pilli e compagne hanno sfoderato un’ottima prestazione, mantenendo i nervi ben saldi e conservando la giusta attenzione anche nelle fasi più complicate del match. "È stata una partita molto combattuta – commenta coach Saccomani – e una vittoria di gruppo. Le ragazze sono riuscite ad aggiudicarsi una sfida difficile, malgrado le numerose defezioni con cui abbiamo dovuto fare necessariamente i conti". Il prossimo match stasera contro la Pallavolo Futura al "PalaMariotti".

Ilaria Gallione