Reggiana-Spezia 1-1: un pareggio amaro ma si rivede bomber Lapadula

Reggio Emilia, 30 settembre 2025 – Si rialza a metà lo Spezia, lo fa pareggiando in trasferta contro la Reggiana dopo essere passato in vantaggio con l'esperto Lapadula, ma venendo ripreso nel secondo tempo da Girma. Complice, sicuramente, l'inferiorità numerica causata dall'espulsione di Hristov.

I cambi che decide D'Angelo per ripartire dopo il percorso negativo, sono due: fuori Mascardi e dentro Sarr in porta, poi ecco la prima da titolare per Lapadula, affiancato a Soleri.

Dopo una lunga fase di studio dopo si prova a sfondare sulle fasce, il cross di Kouda trova la smanacciata di Motta all'11', poi due minuti dopo, in un'azione confusa nell'area spezzina, Portanova tenta di avventarsi sulla sfera, ma proprio Kouda l'anticipa appoggiando indietro di testa.

Dopo la percussione di Wisniewski sulla destra, il cross al centro trova Kouda a calciare da posizione privilegiata, di prima intenzione, trovando la deviazione della difesa in corner (16'). Poi al 18' Esposito ha l'occasione per mettere dentro, ma Marras recupera e a tutta velocità lo anticipa. La prima grande occasione è per lo Spezia, quando sugli sviluppi di un corner, Wisniewski incorna – approfittando dell'uscita a vuoto di Motta – e con la palla diretta in fondo al sacco, Charlys si trova sulla traiettoria e ribatte.

Ma il vantaggio ospite è nell'aria ed è Lapadula a centrare il bersaglio:cross di Kouda, che l'attaccante aggancia e poi con un sinistro a incrociare la mette dentro, con palla che tocca appena il palo prima di entrare. È lo 0-1. Perde il momento Soleri al 31' per bissare, dopo il bel velo di Lapadula sul cross di Kouda.

Dopo l'intervallo solo un cambio (molto importante), tra le fila di casa, poi, passano 5' e il Var richiama l'arbitro, dopo l'ammonizione di Hristov per un fallo su Girma: dopo aver rivisto le immagini, Zanotti estrae il rosso e lo Spezia rimane in 10. Allora D'Angelo corre ai ripari e mette fuori Lapadula, inserendo Cistana che, per un'ingenuità (entra prima dell'uscita del compagno), viene subito ammonito. Al 16' la Reggiana pareggia e proprio con il nuovo entrato Girma: traversone dalla destra di Marras, colpo di testa di Charlys, palla a Novakovich e poi ceduta a Girma che la piazza sotto l'incrocio dei pali dal centro dell'area.

Spreca una grande occasione per ribaltare la gara la Reggiana al 28', ma la conclusione di Charlys di destro (sul bel cross di Marras che supera Aurelio) è potente ma centrale così Sarr blocca. Rischia davvero tanto poi al 32' la porta spezzina: Girma prende la mira e calcia colpendo il palo, poi la palla va sulla schiena di Sarr, ma ci pensa la difesa ad allontanare la palla e sventare la minaccia. Lo Spezia non sta a guardare e prova almeno sulle palle inattive: al 44' Esposito riesce a far passare la palla su calcio di punizione, tra una selva di gambe, sbucando davanti a Motto che è bravo a deviare. Dopo 5' minuti di recupero finisce il match e lo Spezia sorride a metà per il punto conquistato al Mapei.

REGGIANA-SPEZIA 1-1, IL TABELLINO

REGGIANA (3-5-2): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Rover (1' st Girma), Marras (45' st Lambourde), Reinhart (38' st Mendicino), Charlys (38' st Tavsan), Bozzolan (27' st Tripaldelli); Portanova, Novakovich. A disp. Saro, Vallarelli, Basili, Bertagnoli, Maisterra, Conté, Magnani. All. Dionigi.

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Nagy (45' st Comotto), Esposito, Kouda (22' st Cassata), Aurelio (45' st Beruatto); Lapadula (9' st Cistana), Soleri (23' st Di Serio). A disp. Mascardi, Loria, Jack, Artistico, Onofri, Lorenzelli, Vlahovic. All. D'Angelo.

Arbitro: Zanotti di Rimini (assistenti Bitonti e Grasso, quarto uomo Turrini; Var Ghersini, Avar Cosso).

Marcatori: 26' pt Lapadula (S); 16' st Girma (R).