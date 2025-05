Reggiana-Spezia 2-1, Lapadula illude ma gli emiliani rimontano

Reggio Emilia, 4 maggio 2025 – Terza vittoria di fila per la Reggiana che alimenta alla grande il sogno salvezza: lo Spezia cede e rinuncia definitivamente al secondo posto, con l Pisa che vola matematicamente in Serie A. In uno stadio interamente granata (tutti i tifosi muniti di bandierine regalate dalla Curva Sud, mentre nel settore ospiti solo 34 spezzini in quanto la vendita era vietata ai residenti nella provincia di Spezia) passa avanti la squadra ligure col gol di Lapadula sugli sviluppi di un corner (specialità della squadra di D'Angelo).

Poi quasi solo Reggiana, col pari di Portanova di testa prima della pausa. Nella ripresa gran gol di Gondo (scavetto in ripartenza su assist di Libutti), poi la partita va verso il triplice fischio senza occasioni clamorose.

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Libutti, Rozzio, Lucchesi; Fiamozzi, Ignacchiti (17' st Sersanti), Reinhart, Marras (39' st Meroni); Vergara (17' st Girma), Portanova (28' st Kumi); Gondo. In panchina: Motta, Sposito, Sosa, Stulac, Destro, Maggio, Kabashi, Nahounou. Allenatore: Dionigi.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov,Vignali(15' st Mateju); Elia (24' st Candelari), Nagy (32' st Di Serio), S.Esposito, Cassata (14' st Kouda), Aurelio; Lapadula (24' st Colak), F.P. Esposito. In panchina: Chichizola, Ferrer, Falcinelli, Bandinelli, Bertola, Giorgeschi, Djankpata. Allenatore: D'Angelo.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

RETI: 15' pt Lapadula, 40' pt Portanova, 6' st Gondo.

NOTE: pomeriggio primaverile, terreno di gioco in ottime condizioni. Spettatori: 9.534. Ammoniti: Vignali, Elia, F.P. Esposito, Sersanti. Angoli: 3-8. Recupero: 2'; 5'.