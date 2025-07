Rinforzare la squadra con un occhio ai bilanci. Artistico e Cittadini i primi due obiettivi

Abbassare il monte ingaggi avvicinandolo ai parametri della Serie B, unire l’esigenza di costruire una squadra competitiva a quella di non eccedere nelle spese dopo il pesante passivo accumulato al 30 giugno, con un occhio inevitabile all’indice di liquidità. Rinviando investimenti più sostanziosi nella prossima sessione estiva, quando i conti saranno tornati più allineati alla categoria, senza gravare troppo sul proprietario Thomas Roberts che, comunque, garantirà la ricapitalizzazione della pesante perdita. Il ds Stefano Melissano e l’ad Andrea Gazzoli stanno lavorando seguendo questi orientamenti nel tentativo di realizzare colpi di mercato non facili con queste restrizioni, ma possibili con creatività, competenze, conoscenze. Prima del ritiro del 17 luglio, già dalla settimana prossima, il duo dirigenziale si prefigge di portare in dote a mister D’Angelo almeno un attaccante e un difensore centrale, individuati prioritariamente in Gabriele Artistico della Lazio e Giorgio Cittadini dell’Atalanta. Per il bomber romano la trattativa è, però, in una fase di stasi, nonostante la ferma volontà manifestata dal giocatore di vestire la casacca bianca. Il nodo riguarda la formula del trasferimento del giocatore: la Lazio insiste per un prestito oneroso con diritto di riscatto e controriscatto, lo Spezia vorrebbe l’obbligo di riscatto o l’acquisto a titolo definitivo per patrimonializzare, evitando di fungere da valorizzatore di un ‘prodotto’ altrui. Magari concedendo alla Lazio l’opzione di recompra a una cifra sulla quale si sta trattando con la speranza di un accordo. Approfondimenti positivi con l’Atalanta per Giorgio Cittadini e l’attaccante Vanja Vlahovic, nell’ambito di una trattativa che potrebbe intrecciarsi con quella di Elia al Palermo visto che la cessione dell’esterno destro ai siciliani porterà in dote una somma da dividere a metà con il club orobico. Tutto rinviato alla settimana prossima.

Sondato anche Fellipe Jack del Como sul quale è, però, forte il Mantova. D’attualità l’interesse del Bari per Gianluca Lapadula e Mirko Antonucci: lo Spezia non intende privarsi a cuor leggero del bomber italo-peruviano se non a fronte di un’importante contropartita economica, mentre per quanto riguarda Antonucci il prezzo fissato si aggira intorno al milione di euro più bonus. Passi in avanti con l’entourage dell’esterno sinistro Giacomo Quagliata, per il quale la Cremonese apre alla cessione. In stand-by Antonio Candela. Restano i nodi di Wisniewski e Salvatore Esposito che vorrebbero andare a giocare in Serie A. Al momento non ci sono offerte, qualcosa potrebbe muoversi strada facendo, ma è pur vero che un limite temporale occorrerà fissarlo per non arrivare in prossimità del campionato con incertezze in due ruoli chiave. In corso d’opera potrebbe tornare in auge l’attaccante Alessandro Seghetti del Perugia.

Fabio Bernardini