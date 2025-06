Rinviato a domenica il ritorno del playout Salernitana-Sampdoria. Otto allenatori confermati, Inzaghi va a Palermo

In attesa del verdetto sulla finale playout tra Salernitana e Sampdoria, in programma allo stadio Arechi di Salerno, domenica prossima, alle ore 20,30 (ieri la Lega B ha disposto lo spostamento della data del match in conseguenza dell’intossicazione alimentare che ha colpito staff tecnico e giocatori granata), si stanno delineando i quadri tecnici delle formazioni cadette. Sono otto i club che hanno scelto la linea della continuità tecnica: lo Spezia con Luca D’Angelo, Avellino con Raffaele Biancolino, Cesena con Michele Mignani, Mantova con Davide Possanzini, Padova e Matteo Andreoletti, Reggiana e Davide Dionigi, SudTirol con Fabrizio Castori e la Carrarese con Antonio Calabro (nella foto). Il retrocesso Empoli ha puntato su Guido Pagliuca, il Modena su Andrea Sottil, a Palermo arriva Filippo Inzaghi e a Monza Paolo Bianco. Il Bari ha scelto Fabio Caserta, il Catanzaro Alberto Aquilani, situazione di stasi a Frosinone, dove il ds Guido Angelozzi dovrebbe andare al Cagliari.