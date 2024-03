Riprendere il cammino. Macia: "Abbiamo piena fiducia in mister D’Angelo»

Ieri il direttore dell’area tecnica Eduardo Macia ha sgombrato il campo dagli equivoci confermando la fiducia a mister D’Angelo, spronando al tempo stesso il gruppo a riprendere il cammino interrotto dopo cinque risultati utili consecutivi: "Il passaggio a vuoto contro la Feralpisaló è sicuramente duro e deve spingere tutti noi a fare meglio nelle undici partite che restano, tornando immediatamente a riprendere quella strada che avevamo intrapreso a partire dalla vittoria ottenuta a Pisa - ha affermato -. Abbiamo piena fiducia in mister D’Angelo, ha dimostrato di saper risollevare la squadra, di saper toccare le corde giuste e di avere competenze e carisma per poter guidare lo Spezia a raggiungere l’obiettivo della salvezza, quindi non sarà certo una partita negativa a farci cambiare idea". A seguire l’invito all’ambiente a crederci fino alla fine: "Dobbiamo continuare a lottare uniti, rialzandoci e facendo tesoro del risultato negativo di mercoledì sera, a iniziare dalla partita che ci attende domenica a Bari". Nessuna dichiarazione ufficiale, invece, da parte del presidente Platek, dell’ad Gazzoli o dello stesso Macia sugli errori arbitrali commessi da Baroni. Passando al campo giocato, in vista del match di Bari, mister D’Angelo potrà recuperare Elia e Gelashvili che hanno scontato il turno di squalifica, ancora out Wisniewski, Reca e Kouda. Nelle fila dei Galletti mancheranno il difensore Vicari, squalificato e gli infortunati Koutsoupias, Diaw, Maita.

Fabio Bernardini