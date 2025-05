RISULTATI E CLASSIFICA. Cesena vede i playoff. E’ bagarre-salvezza: sei squadre coinvolte

Verdetti quasi definiti in zona playoff mentre la lotta per la salvezza vivrà un’ultima giornata elettrizzante con 6 squadre ancora coinvolte. Non sono mancate le sorprese ieri sera a cominciare dal rocambolesco pareggio casalingo del Pisa col SudTirol, raggiunto a tempo scaduto dal gol di Rus. Gli altoatesini vincendo avrebbero ancora sperato di agganciare l’ultima posizione playoff che vede invece il Cesena (vittorioso a Cosenza) in vantaggio di 3 punti anche sul Bari ko battuto a Cittadela. Ai romagnoli basterà un punto all’ultima giornata per giocarsi gli spareggi da neopromossa, così come la Juve Stabia. Festa anche a Carrara dove malgrado il ko a Mantova i gialloblu possono festeggiare la salvezza. In coda come detto è bagarre con la Sampdoria che si risolleva battendo la Salernitana ora inguaiatissima al pari del Frosinone, caduto a Palermo. Martedì gli ultimi 90 minuti, decisivi per definire la griglia playoff (con un posto da assegnare) e tante in squadre in corsa per evitare la C diretta e i playout.

Risultati: Cittadella-Bari 3-1, Cosenza-Cesena 0-1, Juve Stabia-Reggiana 1-2, Mantova-Carrarese 2-1, Modena-Brescia 2-2, Palermo-Frosinone 2-0, Pisa-Südtirol 3-3, Sampdoria-Salernitana 1-0 Sassuolo-Catanzaro 0-2.

Classifica: Sassuolo 82, Pisa 73; Spezia 63, Cremonese 61, Juve Stabia 54, Catanzaro 52, Palermo 51, Cesena 50; Bari 47, Modena e SudTirol 45, Reggiana, Carrarese 44, Mantova 43; Brescia, Sampdoria, Frosinone 40; Salernitana, Cittadella 39, Cosenza 30.

C.Mas.