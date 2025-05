Spezia-Cremonese 2-3: la rimonta non riesce, ora col Cosenza sarà decisiva

La Spezia, 9 maggio 2025 – Un risultato negativo che non ci voleva: lo Spezia cade al Picco contro la Cremonese 2-3. Tutti i gol ospiti segnati nel primo tempo, poi la accorciano Pio Esposito e Lapadula, con i lombardi in 10 per l'espulsione di Bianchetti.

Partenza forte degli aquilotti e dopo 2 minuti, il colpo di testa di Pio Esposito, su cross di Vignali va di poco sul fondo, mentre in precedenza un tiro dell'attaccante aveva sorvolato la traversa. Scivola invece Barbieri lanciato bene in area al 5', vicino a Gori. Segna poi Di Serio al 12', però l'arbitro annulla per un fallo dell'attaccante sul portiere che non pare così evidente. A passare in vantaggio è però la Cremonese dopo un minuto: corsa sulla fascia sinistra di Azzi, traversone al centro dove al volo di sinistro, Barbieri fa secco Gori. È lo 0-1. Poi il portiere aquilotto esce sui piedi di Johnsen, appena entrato in area, innescato in contropiede al 16'. Ma al 17' la Cremonese raddoppia: Azzi punta Vignali sulla fascia, lo supera e poi con un diagonale che colpisce prima il palo, segna lo 0-2. Arriva invece tardi all'appuntamento col pallone Pio Esposito al 25', sul bel passaggio di Di Serio. Salvatore Esposito, tartassato dagli avversari, ci prova su calcio di punizione al 40', con palla che non va distante dall'incrocio alla sinistra di Fulignati.

La Cremonese fa anche il tris in una ripartenza: Azzi lancia in avanti e sono tre i giocatori della Cremonese contro il solo Cassata, mentre Gori esce alla disperata e viene superato da De Luca, con palla a Vandeputte che appoggia nella porta vuota. È lo 0-3. Intanto Salvatore Esposito, per un problema alla gamba destra chiama i sanitari poi dopo qualche minuto chiude in campo il primo tempo, ma nel secondo al suo posto entra subito Candelari. Sfiora il quarto gol Johnsen, sul'assist di Vandeputte, mandando di poco sul fondo al 9'. Va direttamente in Curva Ferrovia, al 10', la conclusione dalla lunga distanza di Wisniewski. La partita prende una nuova piega quando Bianchetti commette fallo su Di Serio e rimedia il secondo giallo, così viene espulso e così anche l'allenatore Stroppa, per lui, di fila, prima giallo e poi rosso, al quarto d'ora. E così lo Spezia accorcia: sul cross di Wisniewski dalla destra, colpo di testa di Pio Esposito ed è l'1-3. Poi alla mezz'ora, per un tocco di mano di Ravanelli ad anticipare Candelari, il calcio di rigore assegnato da Rutella viene trasformato da Lapadula che spiazza il portiere. È il 2-3. Lo Spezia pressa e la para sulla propria sinistra Fulignati, la palla rasoterra che scaglia Vignali al 34'. Non c'è un vero e proprio forcing finale perché lo Spezia non riesce ad impegnare più molto Fulignati. Ora la Cremonese è a -2, tutto dipenderà dalla gara contro il Cosenza di martedì sera, che lo Spezia deve vincere necessariamente per garantirsi il terzo posto a prescindere da tutto.

Tabellino

Spezia-Cremonese 2-3

PRIMO TEMPO 0-3

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Vignali (42' st Falcinelli); Mateju, Nagy, S. Esposito (1' st Candelari), Cassata (21' st Lapadula), Aurelio (21' st Kouda); Di Serio (36' st Colak), P. Esposito. A disp. Mascardi, Chichizola, Ferrer, Benvenuto, Giorgeschi, Djankpata. All. D'Angelo.

CREMONESE (3-5-1-1): Fulignati; Folino, Ravanelli (37' st Nasti), Bianchetti; Barbieri, Pickel (31' st Gelli), Castagnetti (36' st Majer), Vandeputte (18' st Moretti), Azzi; Johnsen (31' st Valoti); De Luca. A disp. Drago, Tannander, Bonazzoli. All. Stroppa.

Arbitro: Rutella di Enna (assistenti Rocca di Catanzaro e Trasciatti di Foligno, quarto uomo Gangi di Enna; Var Maggioni di Lecco, Avar Paganessi di Bergamo).

Marcatori: 13' pt Barbieri (C), 17' pt Azzi (C), 43' pt Vandeputte (C); 24' st P. Esposito (S), 30' st Lapadula (S) su rigore.