Saranno determinanti le prossime tre partite, al Picco contro SudTirol e Ascoli e la trasferta di Reggio Emilia. Lo Spezia conoscerà il suo destino a Pasquetta

Tre partite per non perdere l’ultimo treno, sperando anche nelle disgrazie altrui. A partire da sabato, quando arriverà il coriaceo SudTirol a un passo dai play-off, lo Spezia deve vincere, non ci sono se o ma, specie dopo il suicidio con la FeralpiSalò, possibilmente è chiamato a un filotto di tre vittorie mai fatto in stagione, visto che il sabato successivo c’è la Reggiana al Giglio e a Pasquetta l’Ascoli in casa, un cliente mai facile a prescindere dalla classifica. Se non saranno nove, a Pasquetta i punti dovranno essere almeno sette, in modo da portarsi a 34, in piena corsa per la salvezza diretta, come vedremo esaminando il cammino delle altre. Sarà fondamentale coinvolgere più squadre possibili, anche per questo il pareggio di Bari è quasi una iattura. Vista la classifica odierna, a nostro avviso da quota 34 in giù nessuno può sentirsi tranquillo. Dieci squadre, a testimoniare l’estremo equilibrio di un torneo impronosticabile. La Sampdoria, non fosse altro che per alcune individualità che presto torneranno (Esposito e Borini) e altre recuperate in extremis (Verre), ci sembra la più attrezzata per venirne fuori, specie se vincerà al Ferraris contro l’Ascoli. I blucerchiati potrebbero indirettamente aiutare lo Spezia anche a Bari e in casa con la Ternana. Con due vittorie interne e un pari esterno i genovesi volerebbero a 41 inguaiando le altre. A partire dal Bari, che oltre ai doriani ha due trasferte molto difficili, a Venezia e a Modena, da cui potrebbe uscire a mani vuote: Galletti a 35, massimo 36 per Pasquetta sarebbe una buona cosa per gli Aquilotti. Cammino difficile per il Pisa, terza compagine a +7 dallo Spezia: Ternana in casa, Como fuori e Palermo ancora all’Arena. Se fa 4 punti è già tanto, battendo gli umbri e pareggiando con i rosanero: proiezione dai 36 (in caso di due pari) a 38. Il Cosenza potrebbe battere il Cittadella, uscire indenne da Terni e fare almeno un punto con il Brescia in casa: prevedibile una quota sui 37/38. La Reggiana è assolutamente da puntare, viste le trasferte proibitive a Catanzaro e a Venezia con in mezzo lo Spezia: ecco perché sarebbe capitale espugnare il Giglio. In caso di pareggio, i granata sarebbero a 34, a pari punti con lo Spezia. Molte speranze della Ternana passano dal non facile match interno col Cosenza, che seguirà la trasferta di Pisa e precederà quella a Marassi: un trittico difficile, se arriveranno più di 4 punti saranno bravi, al massimo li vediamo a 33. Considerando Lecco e Feralpi spacciate, anche per il calendario molto difficile che le aspetta, chiudiamo con l’Ascoli, che dopo Genova ha il jolly con il Lecco in casa e poi la trasferta al Picco, che in caso di sconfitta non li farebbe andare oltre quota 31. Riepilogo: Sampdoria 39/41, Cosenza 37/38, Pisa 36/38, Bari 35/36, Spezia e Reggiana 34, Ternana 33, Ascoli 31, Feralpi 24, Lecco 22. Al campo l’ardua sentenza.