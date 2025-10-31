Sarzana cade sul più bello. Rossoneri sconfitti a Lodi. Rimontati solo nel finale

AMATORI WASKEN LODI

2

HOCKEY SARZANA

1

AMATORI WASKEN LODI: Barozzi, Antonioni, Borgo, Compagno, Faccin, Giovannetti, Borregan, Nadini, Monticelli G. Porchera. Allenatore: Bresciani

HOCKEY SARZANA: Corona, Borsi, Rubio, Munne, Tabarelli, De Rinaldis, Manrique, Angeletti, Lavagetti, Grossi. Allenatore: Festa

Marcatori: 1° tempo: 13’17” Rubio. 2° tempo: 21’52” Compagno, 22’43” Faccin.

Arbitri: Rondina di Vercelli e Pigato di Montecchio.

LODI - La grande impresa è sfumata proprio nel finale. L’Hockey Sarzana nella difficile trasferta di Lodi, turno infrasettimanale del campionato di serie A1, è andata a un passo dal colpaccio ma soltanto negli ultimi tre minuti la formazione giallorossa ha ribaltato la situazione aggiudicandosi il confronto per 2 a 1. I rossoneri hanno sbloccato la gara con Xavi Rubio e grazie alle strepitose parate del portiere Simone Corona erano riusciti a difendere il vantaggio fino a 3 minuti dalla sirena finale. Ma quando il Lodi sembrava ormai sconfitto ha trovato con Compagno, abile a raccogliere una respinta sulla balaustra e infilare con un alza e schiaccia, la rete del momentaneo pareggioo quindi ancora Compagno ha fornito a Faccini l’assist al limite dell’area del ribaltamento del risultato. C’è tanto rammarico nel club rossonero per il secondo risultato sprecato: dopo il pareggio nella seconda giornata incassato dal Follonica a pochi secondi dalla conclusione della gara è arrivata la sconfitta sulla pista di una delle principali protagoniste del torneo e candidata al titolo insieme ai campioni d’Italia in carica del Trissino. E domenica l’Hockey Sarzana sarà impegnato proprio nella difficile trasferta in Veneto che avrebbero potuto affrontare con uno spirito decisamente più sereno. Altri risultati del turno infrasettimanale: Forte dei Marmi-Cgc Viareggio 1-1; Breganze-Trissino 1-16; Follonica-Giovinazzo 7-3; Grosseto-Bassano 2-2; Valdagno-Castiglione 11-1; Novara-Monza 4-7.

Classifica: Trissino 12 punti; Monza e Cgc Viareggo 10; Amatori Lodi 9; Bassano 8; Hockey Sarzana, Follonica 7; Valdagno 6; Grosseto e Forte dei Marmi 4; Novara 3; Giovinazzo, Castiglione; Breganze 0.