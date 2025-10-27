Comanda, dopo tre giornate, la classifica del girone F di seconda categoria un terzetto di compagini e precisamente l’Arcola Garibaldina e le due squadre di Castelnuovo Magra. Infatti Colli e Castelnovese vincono entrambe. La prima imponendosi per 1-0 a Castelnuovo Magra con il Mamas Migliarinese, rete decisiva in avvio al 3’ con un abile pallonetto di Filippo Palagi. La seconda, invece, espugna Bottagna battendo per 2-0 il Vezzano. Realizza al 51’ e al 58’ Jabraoui con una pregevole doppietta. L’Arcola Garibaldina si afferma in trasferta per 2-1 al termine di una partita molto combattuta al ‘Cristoni’ in rimonta nel finale con il San Lazzaro Lunense. Proprio i lunensi passano in vantaggio al 9’ con Lippi ed arcolani che ribaltano il risultato con le segnature al 45’ di Forasassi e all’82’ di Tregrosso.

Altra importante vittoria in trasferta del Rebocco che espugna per 3-1 il ‘Biggi’ di Romito Magra. Rebocchesi in gol con Benassi, Iaione e Devoto. Ai romitesi non basta la rete di Petriccioli. Romito e Migliarinese che restano così all’ultimo posto in classifica ancora ferme a zero punti avendo perso tre partite di fila. Ma il clou era senz’altro il sentito derby della riviera tra Polisportiva Monterosso e Ceula giocato in anticipo sabato in notturna al ‘Raso Scaramuccia’ di Levanto e chiusosi sull’1-1. Partita bella e combattuta che si sblocca al 60’ per merito del monterossino Grasso il quale però fallisce al 75’ un rigore calciandolo sul palo che gli avrebbe permesso di raddoppiare. Così nel finale all’85’ i levantini pareggiano con Caputo. Le squadre terminano in dieci a causa di un’espulsione per parte al 79’ di Ghersi per i locali ed all’87’ di Agrò per gli ospiti. Concludiamo con il match di Albiano Magra giocato in anticipo sabato e terminato in parità sul 2-2. Albianesi due volte in vantaggio al 10’ con Lapteanu e al 55’ con Benvenuto. Ospiti che replicano al 56’ con Vanacore su rigore e al 61’ con Giannini. Da notare che prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per la morte del padre del mister del Madonnetta Roberto Belloni.

P.G.