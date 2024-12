Seconda categoria. Il Calcio Popolare s’impone ancora

Nella nona giornata del campionato di Seconda categoria vittorie importanti per mantenere la vetta per il Calcio Popolare e per il Ceparana. Ottimi risultati anche per il Rebocco, per il San Lazzaro Lunense, per lo Speziasportale e per il Mamas Giovani. Vezzano – Rebocco 0-1 Marcatori: 24’ Cantini.

Note: espulso al 91’ Balsamo (V) per gioco falloso

Magra Azzurri U21 – San Lazzaro Lunense 0-4

Marcatori: 12’ Corvi, 33’, 44’ Bellè, 67’ Baudone

Note: espulso Maloni (M) al 60’

Calcio Popolare – Bolanese B 3-0

Marcatori: 27’ Conti M., 46’ Lamsadeq, 67’ Abdelaal

Ceparana – Lerici 5-3

Marcatori: 14’, 33’, 66’ Naclerio N. (L), 15’, 76’ Maggiari (C), 48’ aut. Subashi (L), 64’ Braglia (C), 94’ Belakhdim (C)

Polisportiva Speziasportale – Albianese 4-0

Marcatori: 12’, 29’ Hamouzine, 74’, 86’ Matana

Mamas Giovani - Polisportiva Monterosso 2-1

Marcatori: 40’ D’Elia (Ma), 43’ Bighetti (Mo), 55’ Ceresini (Ma)

Ilaria Gallione