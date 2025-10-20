Seconda categoria. Il Colli batte la capolista Rebocco e la scavalca. La Garibaldina si aggiudica il derby col Romito

La copertina della seconda giornata del girone F di seconda categoria spetta al Colli che vince 3-1 al Tanca con una delle capoliste il Rebocco e la scavalca di un punto. Partita che si decide nel finale con la doppietta di Mancuso che segna all’85’ su azione e al 94’ su rigore consentendo ai castelnovesi di ribaltare il risultato. Rebocchesi che erano andati in vantaggio al 49’ con Benassi e veniva raggiunti sull’1-1 al 67’ da Filippo Palagi.

Spicca la vittoria nel derby del Comune di Arcola della Garibaldina che batte al Tanca con un tennistico 6-1 il Romito Magra alla seconda sconfitta di fila. Garibaldini trascinati da Nicola Mulattieri, fratello del calciatore professionista Samuele che milita in Spagna nel Deportivo La Coruna, autore di un poker di reti al 15’, al 25’, al 46’ e al 57’, le altre marcature sono al 19’ di Maccarone e al 27’ di Simoni. Erano però i romitesi a passare in vantaggio al 10’ con un rigore di Belakhdim.

Vittoria netta anche del Ceula che batte con un eloquente 4-1 al ‘Raso Scaramuccia’ di Levanto l’Albianese. Levantesi in gol al 30’ con Daneri, al 48’ con Moggia, al 56’ con Romano e al 61’ con Cappelletti. Albianesi che riescono soltanto a segnare al 75’ con Cutuli.

Il San Lazzaro Lunense vince in rimonta una pirotecnica partita per 3-2 al ‘Camaiora’ di Santo Stefano Magra con il Madonnetta. Locali in vantaggio in avvio al 6’ con Folegnani su rigore, fallo subito in area da Vanacore. Al 22’ pareggia Cucurnia. Al 25’ santostefanesi di nuovo in vantaggio con una pregevole azione personale di Vanacore. Al 43’ il 2-2 di Dido su rigore, fallo di mano in area di Maloni. Al 68’ il 3-2 vincente ospite di Corvi.

Importante vittoria della Castelnovese che batte 2-1 a Castelnuovo Magra la Polisportiva Monterosso e la scavalca in classifica di un punto. Castelnovesi in gol con Jabraoui e Sanguinetti e rivieraschi con Grasso su rigore.

Il Vezzano batte per 1-0 a Bottagna il Mamas Migliarinese. Decide al 17’ Laghezza con un tiro dal limite. Al 79’ espulsi Stefanini tra i vezzanesi e Castiello tra i migliarinesi.

In un campionato molto equilibrato che non vede nessuna squadra a punteggio pieno dopo due giornate ma ben cinque in testa con 4 punti: Arcola Garibaldina, Ceula, Colli, San Lazzaro Lunense e Castelnovese.

P.G.Foto Dario Zuccarelli (Madonnetta) Fabio Sordi (Mamas)