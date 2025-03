Serie C femminile. Ceparana fa il record. Mai così tanti punti

CEPARANA 3 CAMPOMORONE 0 (25-19 / 25-16 / 25-13)

FUTURA CEPARANA: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Quartieri, Rossi, Pascucci. All. Garfagnini

AGV CAMPOMORONE: Cosso, Deldio, Dellepiane, Oneto, Pecollo, Pittaluga, Prestia, Pugliese, Sistini, Tassistro, Sala. All. Pigoni

Arbitro: Sabato e Barcellone

CEPARANA - La quarta vittoria consecutiva ha anche un valore numerico. Infatti rappresenta il record di punti ottenuto nei tre anni di serie C dal Futura Ceparana che in poco più di un’ora si sbarazza di un Campomorone che nel primo parziale è comunque partito bene tenendo testa alle ragazze di Garfagnini. Successo e terzo posto in classifica alle spalle della leader Normac ma con il Cogovalle nel mirino e distante soltanto tre lunghezze. Infatti nel primo set le avversarie hanno ceduto il passo soltanto nel finale del set concluso con il punteggio di 25-19 a favore delle padrone di casa. Nella seconda frazione le ragazze spezzine sono ripartite sempre con l’under Quartieri al centro fino a metà gara, poi sono salite in cattedra staccando le genovesi in difficoltà soprattutto in attacco imponendosi poi nettamente 25-16. Nel terzo set con le ceparanesi che dilagano e vincono in scioltezza (25-13), confermandosi al terzo posto in solitaria e accorciando il distacco con la capolista Normac, sconfitta a sorpresa a Santa Margherita dal Tigullio. Questi gli altri risultati della sedicesima giornata del campionato di volley femminile di serie C: Villa Levi- S. Sabina 0-3, Tigullio Santa Margherita Ligure-Normac 3-1, Albisola-Admo Lavagna 1-3, Sanremo-Wonder Normac 3-0, Volare Volley-Albaro 3-0. Questa la classifica: Normac 42, Cogovalle 38, Futura 35, Sanremo 30, Villa Levi 29, S. Margherita L. 25, Volare Volley 24, Campomorone e Wonder Normac 20, Albaro e S. Sabina 19, Admo 15, Sestri e Albisola 10.

Ilaria Gallione