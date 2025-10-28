Serie C maschile. Ottimo esordio per l’Abc Volley a spese del Genova

Abc Volley La Spezia

3

Colombo Infissi Molinari

0

(26-24 / 25-22 / 25-17)

Abc Volley La Spezia: Benevelli, Bottaini, Calcagnini, Conti, Haxhijmeri, Masienlli, Podestà, Vescovi, liberi Steni e Capone. All. Botti

Colombo Infissi Molinari: Ajmar, Anighoro E., Bontempo, Consiglio, Cravea, Della Lena, Iaccheri, Rissotto, Silipigni, liberi Zacacro e Caruso. All. Bottaro

Arbitro: Vascon

S. STEFANO MAGRA – Ottimo esordio di un determinato Abc Volley La Spezia che ha liquidato nel primo turno del campionato di serie C maschile il Colombo Genova. "Nonostante gli avversari fossero una formazione U17, composta da elementi forti e di prospettiva – spiega coach Elia Botti - siamo riusciti a strappare i 3 punti. Siamo partiti un po’ tesi, complice anche il fatto che loro nel primo set sono stati quasi perfetti, ma siamo rimasti in gara e abbiamo portato a casa il set, anche se perdevamo 21-24. Nel secondo parziale abbiamo preso più confidenza con il nostro gioco e abbiamo cominciato ad essere più sciolti. Nel terzo non c’è stata storia. Sono molto contento perché la vittoria l’abbiamo ottenuta col cuore e grazie alla forza di un gruppo che deve ancora crescere, ma che sono sicuro regalerà delle emozioni. Stessa cosa vale per il Colombo che è stata additata come uno dei club condannati alla retrocessione, ma che, secondo me, disputerà una stagione da media-alta classifica".

Ilaria Gallione