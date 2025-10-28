Serie C maschile. Pallavolo Futura a testa alta nonostante il ko

Pallavolo Futura

1

Sabazia Ecosavona

3

(25-22 / 19-25 / 24-26 / 14-25)

Pallavolo Futura Ceparana: Bandiera, Fregoso, Klun, Lambruschi, Mangora, Pierro, Sinagra, Sisti, Franceschini libero. All. Senesi

Sabazia Ecosavona: Alessandrini, Amouah, Gecchele, Mari, Mistrali, Portello, Raso, Scurzoni, Vasylyev, libero Gandolfi. All. Andreis

Arbitri: Sabato e D’Arcangelo

CEPARANA – La Pallavolo Futura è uscita a testa alta dalla sfida contro il quotato Sabazia Ecosavona, nonostante la sconfitta, nella prima giornata del campionato di serie C maschile. "Contro una squadra accreditata per la promozione - commenta coach Marco Senesi - e con giocatori di categoria superiore come Amouah che ha sempre fatto la B e che vanta anche un passato in A2 e con tanti altri atleti che hanno alle spalle esperienze importanti abbiamo fatto comunque una buona gara. Per noi il compito era sicuramente proibitivo, ma per tre set siamo stati al loro livello. Il terzo l’abbiamo perso soltanto ai vantaggi e poi nel quarto abbiamo pagato lo sforzo anche a causa di una bella serie in battuta dell’esperto palleggiatore Alessandrini. Dovremo fare attenzione alle prossime partite dove incontreremo formazioni più alla nostra portata. La prestazione è stata comunque convincente – conclude - e in questo momento della stagione non potevamo fare davvero di più".

Ilaria Gallione