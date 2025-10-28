Serie D maschile. Npsg si aggiudica il derby . L’Abc cede in quattro set

Npsg Elettrosistemi Sp

3

Abc Volley La Spezia

1

(25-14 / 25-21 / 25-27 / 25-22)

Npsg Elettrosistemi Sp: Adesso, Barsotti, Cutolo, Fuggetti, Girelli, Orlandi, Panada, Zaccaria, libero Cariulo. All. Damiani

Abc Spezia: Franciosi, Lombardi, Moracci, Nencioni, Parisi, Rossini S., Somavilla, Tosi, Venosa, libero Leone. All. Derchi

Arbitro: Mancuso

LA SPEZIA – Npsg si è aggiudicata, nella gara d’esordio del campionato di serie D machile, il derby contro l’Abc Volley La Spezia. "Vincere al debutto non è mai facile. Nel complesso una buona prova di squadra – commenta Marco Damiani, coach dei biancazzurri - soprattutto il primo e il quarto set. Nel secondo mi è piaciuta la reazione dei ragazzi, mentre nel terzo si è vista qualche disattenzione di troppo che non ci ha permesso di chiudere la gara con un punteggio più netto". Sul fronte Valdimagra ad analizzare la sconfitta è coach Lorenzo Derchi: "La nostra squadra, formata da tanti ragazzi del nostro settore giovanile, più qualche innesto di esperienza, non è ancora amalgamata. Purtroppo prima del campionato abbiamo avuto un infortunio del palleggiatore e giocato con qualche ragazzo che si allena principalmente con la C. Dopo un primo parziale brutto, abbiamo iniziato a giocare colpo su colpo, perdendo solo per qualche errore di troppo nella fase calda dei set".

Ilaria Gallione