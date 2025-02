SETTORE GIOVANILE. Disastro Primavera. Tonfo col Pescara e playoff più lontani

SPEZIA 0 PESCARA 3

SPEZIA: Leonardo, Nicolai, Baldetti (46’ Fantinati), Garzia, Martinelli (68’ Ebano), Banti (46’ Bertoncini), Cassano, Lorenzelli, Fontanarosa, Djankpata (60’ Insignito), Vannucci (60’ Brio). (A disp.: Tortorella, Schembre, Kalushi, Felici, Del Sante, Arrighi, Vicari). All. Terzi.

PESCARA: Profeta, Di Biagio, Palazzese (87’ Pesoli), Guaragna, Isufi (87’ Valente), La Barba, Ricciardi (75’ D’Arcangelo), Saccomanni, Arena (75’ Di Zio), Berardi, Kunze (81’ Cardilli). (A disp. Barbacani, Bucco, Zola, Vischia, Shehaj, Schiattarella, Baldacci). All. Stella.

Arbitro: Emanuel di Catania (assistenti Jorgji di Albano Laziale e Palermo di Pisa).

Reti: 22’ Berardi, 26’ Arena, 84’ D’Arcangelo.

Note: ammoniti Martinelli, La Barba, Brio. Espulso Garzia.

LA SPEZIA – Pesante e inaspettata sconfitta della Primavera aquilotta di mister Claudio Terzi contro il Pescara, tra le mura amiche del ’Ferdeghini’. Un grave ko che rischia di compromettere la rincorsa ai playoff, ora distanti ben sette punti. Si tratta della quarta sconfitta casalinga per gli Aquilotti, ad attestarne un cammino casalingo deludente, al netto delle due sole vittorie conseguite, infarcite da tre pareggi. Ospiti in vantaggio al 22’ con un guizzo di Berardi. I bianchi accusano il colpo e subiscono il raddoppio, quattro minuti dopo, con Arena. Nella ripresa, all’84’, il neo entrato D’Arcangelo porta a tre le reti a favore degli abruzzesi. Lo Spezia resta fermo a 25 punti in classifica, nel prossimo turno giocherà in trasferta contro la Salernitana: servirà una vittoria per cercare di ridare linfa alla rincorsa ai playoff.

Fabio Bernardini

Nella foto: Djankpata