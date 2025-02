Settore giovanile. Primavera, tanta voglia di vittoria

La Primavera aquilotta sarà impegnata questa mattina, alle ore 11, al centro sportivo Bruno Ferdeghini, nel match contro il Pescara. Dopo la sconfitta patita nel turno precedente contro il Napoli, la massima formazione giovanile aquilotta, allenata da mister Claudio Terzi, cercherà di tornare alla vittoria per diminuire il distacco che la separa dalla zona play-off. Sono quattro i punti di svantaggio dal Palermo, squadra che occupa l’ultima posizione utile per gli spareggi promozione. Lo Spezia ha 25 punti in classifica, il Pescara 19. Gli Aquilotti non potranno più contare sulla loro punta di diamante, ovvero bomber Di Giorgio passato in prestito al Sestri Levante. Il match sarà diretto da Ferdinando Emanuel Toro di Catania, coadiuvato dagli assistenti arbitrali Giampaolo Jorgji di Albano Laziale e Roberto Palermo di Pisa. Le altre partite della giornata: Ascoli-Crotone, Avellino-Cozenza, Bari-Napoli, Benevento-Frosinone, Perugia-Monopoli, Salernitana-Palermo, Ternana-Pisa.

F.B.