Si pensa già al mercato

A stretto giro di posta, probabilmente lunedì, mister Luca D’Angelo si incontrerà con l’ad Andrea Gazzoli e il ds Stefano Melissano per analizzar, nel dettaglio, i progetti sportivi del club, sulla base del budget stanziato dalla proprietà. Budget che, come più volte affermato dai dirigenti aquilotti, dovrà essere adeguato ai parametri della B, anche se non dovrebbe essere ridotto all’osso. Molto dipenderà anche da quelli che saranno i ricavi derivanti da alcune cessioni eccellenti, in primis quelle di Salvatore Esposito e Wisniewski. Se i due giocatori esprimeranno la volontà di cambiare aria, lo Spezia valuterà la congruità di eventuali offerte (al momento non arrivate) e agirà di conseguenza. Tradotto, se il Palermo o altri club di massima serie (Besiktas e Bologna sono interessati a Esposito, ma i felsinei seguono in primis Nicolussi Caviglia) vorranno aggiudicarsi le prestazioni dei due atleti, dovranno portare cash soddisfacente nelle casse del sodalizio bianco. Per Esposito la cifra potrebbe aggirarsi sui 5 milioni. Sulla disponibilità economica in fase di mercato inciderà anche la capacità di piazzare alcuni giocatori in esubero, ancora sotto contratto, alcuni con ingaggi fuori portata come Zurkowski (l’Empoli non lo riscatterà per 2,5 milioni) Verde e Antonucci. Altri atleti sono di rientro ma andranno piazzati perché non rientrano nei piani: Cipot, Moutinho, Serpe, Cugnata, Crespi, Mosti, Plaia, Di Giorgio (nuovo prestito per lui). Da valutare Corradini, Colak e Djankpata.

Per il ds Melissano ci sarà la necessità di rimpiazzare le partenze di Pio Esposito (potrebbero tornare in auge i nomi di Artistico e Gondo), Kouda, Gori, Degli Innocenti, Falcinelli, Reca, Bertola, Ferrer e, in contemporanea, piazzare i giocatori fuori dai programmi tecnici. Al 1° luglio saranno 30 i giocatori sotto contratto (comprendendo Aurelio che sarà riscattato), da non considerare Falcinelli, Salva Ferrer, Reca e Bertola che vanno in scadenza. Una volta piazzati gli esuberi, il ds avrà maggiori possibilità di manovra in entrata, la prima delle quali sarà il riscatto di Aurelio per 400mila euro (il terzino nel mirino di Genoa e Udinese). Piace il centrocampista pescarese Marco Pompetti del Catanzaro, ma la cifra richiesta è, al momento, fuori portata. Faranno parte, con ogni probabilità, della rosa 2025-26 i portieri Sarr, Mascardi, Chichizola, i difensori Mateju, Hristov, Giorgeschi, Benvenuto, Aurelio, i centrocampisti Bandinelli, Cassata, Vignali, Nagy, Elia, Candelari, gli attaccanti Di Serio, Lapadula, Soleri. Da valutare Salvatore Esposito, Wisniewski, Corradini, Colak e Djankpata.

Fabio Bernardini