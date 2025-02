"Siamo spesso padroni del match. Ma dobbiamo fare molti più gol"

"Spesso siamo padroni della partita, ma in quelle contro Modena e Catanzaro non lo abbiamo tradotto in gol. Dobbiamo farne di più, tutti". Luca D’Angelo analizza gli ultimi due step dello Spezia (un pari e un ko casalingo) sottolineando la prova offerta dai giocatori. "Dopo la sconfitta col Catanzaro alla squadra non ho detto nulla di particolare. Abbiamo rivisto insieme le immagini di un match giocato bene, ma dobbiamo riuscire capitalizzare di più il nostro dominio in campo". E la prossima trasferta è domani sera al ’Druso’ di Bolzano contro il Sudtirol, avversario in forma e sempre difficile da affrontare fra le mura amiche. "Alla fine del campionato mancano undici partite, quindi ogni singolo match ha un valore enorme. L’anno scorso quando abbiamo giocato con il Venezia sapevamo che la vittoria era fondamentale, ma perché era l’ultima partita: ora ne mancano 11". Nelle ultime uscite lo Spezia ha segnato un po’ meno rispetto al passato. "I numeri dicono che facciamo tanti gol, siamo il terzo miglior attacco del campionato – spiega D’Angelo – gol ne facciamo e ne faremo ancora. Attacchiamo sempre con tanti giocatori, ci difendiamo bene e concediamo poco agli avversari. La squadra è in forma, mi piace molto come sta giocando. Squadra nervosa? Non direi, giochiamo un calcio offensivo e se abbiamo tanti ammoniti bisogna valutare anche come vengono sanzionati". Nelle ultime settimane ha tenuto banco proprio l’argomento-arbitri, dopo alcune direzioni penalizzanti per lo Spezia. D’Angelo però vuole entrare nel tema il meno possibile."L’allenatore deve restare concentrato sul campo e non altro. Non mi dà fastidio quando se ne parla, so valutare le prestazioni della squadra a prescindere dal risultato. Di arbitri parlo il minimo indispensabile. Stiamo facendo molto bene, i numeri sono dalla nostra parte: per le statistiche, dovremmo avere ancora più punti di quelli che già abbiamo in classifica". Contro il Sudtirol potrebbe esserci qualche novità in formazione: "Utilizziamo entrambi il 3-5-2 e giocheremo ancora così. Ruotiamo molto i giocatori in campo: Candelari può giocare, Kouda e Pio Esposito possono essere un’opzione insieme, così come Colak potrebbe essere della partita. Nagy e Cassata? Sono a disposizione, vediamo se dall’inizio. Adam è fuori da un po’ ma si è allenato con la squadra tutta la settimana, Cassata ha avuto la febbre". L’ultima battuta è su Chichizola che da quando è arrivato è titolare in via definitiva. "Nel calcio di definitivo nel calcio non si può essere niente".

Claudio Masseglia