Slitta la presentazione di Jagiello. Tourè vuole lo Spezia, il Pisa frena

Ieri mattina il neo acquisto Filip Jagiello ha sostenuto le consuete visite mediche di rito e oggi sosterrà il primo allenamento a Follo. Il club bianco avrebbe già voluto ufficializzare ieri l’ingaggio del giocatore (in prestito secco), ma si è preferito, in accordo con il Genoa, rendere pubblico il trasferimento oggi. Intanto arrivano conferme sulla volontà di Idrissa Touré di trasferirsi allo Spezia. Il possente 25enne centrocampista tedesco ha espresso il suo gradimento alla destinazione in Liguria, dove peraltro ritroverebbe mister D’Angelo; l’accordo tra il club bianco e il procuratore del giocatore è cosa fatta. Macia e Melissano lavorano con i dirigenti del Pisa per trovare un’intesa a stretto giro di posta, anche alla luce delle necessità incombenti dello Spezia. Sono stati fatti passi in avanti, ma ne occorrono altri. I dirigenti aquilotti hanno proposto un prestito mettendo sul piatto il giovane Laurens Serpe, offerta rispedita al mittente dal Pisa, con il fivizzanese che potrebbe essere dirottato alla Turris. Possibile si torni a parlare del passaggio in Toscana del centrocampista Giovanni Corradini che nel Pisa potrebbe trovare quello spazio non avuto in riva al Golfo. L’allenatore dei nerazzurri Aquilani non ha, infatti, mai nascosto la sua stima per le qualità del giocatore orvietano che allenò nella Primavera della Fiorentina. Tra l’altro il Pisa vorrebbe allungare i tempi di concretizzazione dell’affare dopo il derby del 27 gennaio per evitare di avere il giocatore da avversario, non proprio una soluzione gradita allo Spezia. In casa aquilotta si studia, comunque, un’ipotesi B che non porta, per inciso, a Elvis Kabashi della Reggiana.

Asse poi caldissimo con il Palermo, club con il quale i dirigenti aquilotti hanno raggiunto un accordo di massima per il trasferimento di Kelvin Amian in Sicilia in cambio di 3,5 milioni di euro più Soleri (liberato con l’arrivo di Henry ok rosanero). Si attende solo il "sì" del giocatore francese per il via libera all’operazione. Resta d’attualità la trattativa con il Cagliari per il trasferimento di Daniele Verde in Sardegna, ma non convincono le contropartite tecniche offerte: Capradossi, Obert e Pereiro. In attacco, potrebbe restare Luca Moro su esplicita richiesta di mister D’Angelo. Di sicuro, se partirà Verde, servirà un ulteriore attaccante per sostituirlo. A riguardo è stato offerto e preso in considerazione da Macia e Melissano il profilo di Diego Falcinelli, 32 anni, in uscita dal Modena (2 gol in 17 presenze). Sempre sul piede di partenza Moutinho, Muhl, Dragowski (confermato l’interesse del Leeds). Sul fronte giocato, mister D’Angelo ha disposto ieri una duplice seduta di allenamento a Follo. Ancora ai box Hristov, Gelashvili, anche se entrambi oggi rientreranno in gruppo, mentre Elia, sottoposto a esami diagnostici, quasi certamente sarà assente sabato. Una situazione da allarme rosso per il tecnico, che sta pensando all’arretramento di Cassata a terzino destro e allo spostamento di Vignali a sinistra.

Ieri, infine, si è riunita la Commissione provinciale di vigilanza per verificare la sussistenza delle condizioni all’apertura al pubblico della tribuna. Disposto il via libera per gli abbonati e gli sponsor. La società ha anche previsto che, a partire dal match contro la Cremonese, non ci sarà più la differenziazione di prezzo tra le varie partite, con la fascia A (quella con il prezzo più alto) che verrà abolita in favore della fascia più bassa.